El nuevo sistema futbolístico que Veljko Paunović está tratando de implementar en Chivas no es fácil de desarrollar, por lo que los jugadores se están empleando a fondo para poder asimilarlo cuanto antes, aunque referentes como Fernando Beltrán han reconocido que en algunos lapsos de la pretemporada es difícil mantener el ritmo que desea el serbio.

El Nene destacó el trabajo físico que está imponiendo el cuerpo técnico, ya que saben que el desgaste será fundamental para agobiar a los rivales, situación que les está costando trabajo a algunos jugadores, pero entienden que es necesario para poder llegar preparado de la mejor manera al arranque del Clausura 2023.

“Ha sido mucho el enfoque en el trabajo físico, igual sí hemos hecho un poco táctico, pero creo que estas dos semanas van más basadas a lo físico, a la potencia, a la fuerza, a competir dentro del campo y ganar en ese aspecto, donde puedas chocar y luchar con el contrario. En lo personal me ha ayudado bastante, sí me está costando un poquito el adaptarme, pero al final sí he estado en esa constancia donde quiero estar mejorando día con día”, explicó el mediocampista a Chivas Tv.

El también capitán del Rebaño destacó que todos en el plantel deben de estar en su máximo nivel para que funcionen adecuadamente en todas las líneas, por lo que reveló que todos los jugadores están comprometidos con alcanzar su mejor versión por el bienestar de toda la plantilla.

“El equipo se ve muy bien, estamos muy concentrados en ese cambio de sistema de juego, en este cambio de chip con roles completamente distintos y creo que cada uno está tomando ese rol que se necesita. Cada uno, en su posición, debe dar la mejor versión para que uno pueda estar bien dentro del campo y para que el equipo pueda ganar. Si desde ahorita empezamos con este aspecto, donde tenemos que estar en la mejor versión, vamos a poder ayudar mucho al equipo”, concluyó.

