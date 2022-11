La reciente derrota de la Selección Mexicana frente a Argentina ha calado en el orgullo del conjunto nacional, por lo que el futbolista de las Chivas, Roberto Alvarado, no renuncia a la ilusión de avanzar a los Octavos de Final, aunque sabe que para ello es necesario ganar y golear a Arabia Saudita en la tercera jornada de la Copa del Mundo.

“Hay una mínima esperanza todavía, hay que levantar la cara, ya no podemos hacer nada por esto qué pasó, pero hay que trabajar para este último partido y dejar todo en la cancha”, declaró al término del encuentro el Piojo.

El atacante del Guadalajara debutó este sábado oficialmente en un Mundial; sin embargo, no lo hizo de la manera que él hubiera deseado debido a la derrota frente a la Albiceleste, aunque destacó el funcionamiento del Tricolor durante algunos lapsos e inclusive piensa que le jugaron de “tú a tú” a los sudamericanos.

“Tristes, molestos por el resultado. Se había trabajado en la semana como sabíamos que iba a jugar Argentina, se hizo un buen primer tiempo donde no nos llegaron, presionamos bien, pero no llegamos mucho al arco rival y al final siento que cuando nos hacen el gol nos venimos para abajo, ya luego viene el segundo y así es el futbol, así que tristes por eso (…) Creo que le jugamos de tú a tú. Si bien ellos juegan bien, pero nos faltó llegar más al arco y al final ellos las que tuvieron las aprovecharon”, concluyó Alvarado.

¿Cuándo se jugará el partido entre México y Arabia Saudita?

México está al borde de la eliminación de la Copa del Mundo tras sumar solamente un punto tras dos enfrentamientos en Qatar 2022 en donde igualó con Polonia y recientemente cayó frente a Argentina; sin embargo, se jugará la vida el próximo miércoles cuando se mida a Arabia Saudita, duelo que arrancará en punto de las 13 horas, tiempo del centro del país.

