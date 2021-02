Antonio Briseño resalta el triunfo sobre León y "el autogol me vale madre"

Antonio Briseño, defensor de las Chivas de Guadalajara, regresó a la titularidad de forma notable en la autoritaria victoria 3-1 sobre el club León en el Estadio Nou Camp de Guanajuato, durante la quinta jornada del Torneo Clausura Guard1anes 2021 de la Liga MX, pero en la que marcó un gol en propia puerta al minuto 64, una acción que a pesar de todo lo tiene tranquilo y no le quita el sueño de seguir afianzándose en la alineación rojiblanca.

El portentoso central tapatío del Club Deportivo Guadalajara, quien se encuentra en plena preparación con el plantel principal con miras a su próxima presentación: el sábado frente a Necaxa en el Estadio Akron, reconoció que sigue trabajando duramente para consolidarse en el 11 titular del director técnico rojiblanco: Víctor Manuel Vucetich, todo esto durante una entrevista exclusiva con el programa Línea de 4 que transmite la cadena TUDN.

El "Pollo" Briseño, como se conoce al espigado zaguero tapatío en el entorno del futbol mexicano, se refirió a su actuación del lunes en Guanajuato y resaltó que "yo me quedo con todo lo bueno, el autogol me vale madre, es lo mejor que tengo, no pasa nada , es parte del futbol. Era para que se pusiera un poquito más bueno el partido y así conseguir otro gol más. Me quedo con lo bueno que hice en el partido. De nueve juegos aéreos gané ocho hasta que metí el gol, gané todas esas bolas que estuvieron cerca".

El defensor de las Chivas extendió su análisis propio y argumentó que "en duelos por el suelo, de cuatro gané tres. Me quedo con eso, me gusta practicar el gol, te quedas con lo bueno que hiciste, si tienes una ronda de 90 y tantos vas a tener muchos golpes malos, pero cuando haces uno bueno tiene ese efecto de: tuve un golpe bueno y tengo la capacidad".

El Rebaño Sagrado, hasta antes de la pasada jornada, se encontraba en el fondo de la clasificación general del Guard1anes 2021, junto al Atlas. Pero entonces, Briseño aseguró que su equipo no atravesaba una crisis e insistió en su intervención que "no creo que sea una crisis, porque de un partido para otro las crisis no terminan. Cuando de verdad estás en una de ellas, eso lleva mucho tiempo, no se salva de un partido a otro la crisis y ya no se habla de crisis, ya ganamos. Era un término un poquito exagerado, evidentemente era una mala racha y un mal momento que teníamos que terminar sí o sí".

El "Pollo" Briseño, argumentó que "creo que fue una semana de mucho autoanálisis, de poner las bases, de no recibir gol, de saber que tenemos diferentes estrategias y no podíamos ser siempre de los equipos de protagonismo. Hablo de protagonismo cuando sales a proponer, a tener posesión del balón, presionar en el campo rival, y creo que la estrategia fue un poco diferente, porque sabemos de la capacidad que tiene León".

