José Luis Higuera no tuvo más remedio que tocar el tema acerca del desplante que le hizo de manera pública Amaury Vergara, presidente del Club Guadalajara cuando quiso saludarlo, aunque prefirió no entrar en detalles porque aseguró que la situación se tiene que resolver en una instancia diferente.

A pesar de que el directivo del conjunto michoacano no quiso emitir mayores declaraciones sobre el incidente con propietario del Rebaño Sagrado, dejó en claro que el respeto que siente por la memoria de Jorge Vergara nada tiene que ver con su hijo Amaury, por lo cual dejó entrever que esto se resolverá como un tema legal.

“Hablé con José Luis Higuera. No quiere hacer ningún comentario. Me dice que el tema se resolverá en el sitio donde tiene que resolverse. Me dice que guarda un gran cariño y respeto por Jorge Vergara y que, evidentemente, con Amaury es diferente…”, fue lo que publicó el periodista David Faitelson en su cuenta de Twitter.

Cabe recordar que el pasado martes Higuera intentó saludar a Amaury cuando se encontraron en la ceremonia de Investidura al Salón de la Fama 2022, pero el directivo rojiblanco reaccionó de manera muy contundente ante algunos aficionados que estaban presentes: “No, no, no me saludes tú. No me saludes. Es más no te me vuelvas acercar nunca más cabrón”.

El malestar de Chivas con José Luis Higuera

Las versiones son varias acerca de la mala relación con la que Higuera salió de Guadalajara, pues aunado a las decisiones deportivas equivocadas como fichar a Oribe Peralta, despedir a Matías Almeyda, permitir la salida de Rodolfo Pizarro y hasta amenazar jugadores, como lo dijo en su momento Angel Reyna, también ha interpuesto una demanda contra Amaury y Chivas para reclamar un porcentaje del préstamo por 2 mil millones de pesos que en algún momento pidió Jorge Vergara para sanear las finanzas del club.

