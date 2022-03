Amaury Vergara explota en la cara de José Luis Higuera: No te me vuelvas a acercar

Amaury Vergara, presidente de las Chivas de Guadalajara tuvo una actitud un tanto extraña con quien fuera directivo del equipo tapatío, José Luis Higuera a quien le negó el saludo y lo encaró para pedirle que no se le volviera a acercar, esto durante la Ceremonia de Investidura al Salón de la Fama 2022 que se dio el pasado lunes en Pachuca, Hidalgo.

Se empezó a viralizar un video donde el dueño del Rebaño Sagrado se apareció con un tono, como pocas veces se le ha escuchado, esto en cuanto se percató que José Luis Higuera, ahora directivo del Atlético Morelia de la Liga de Expansión, lo quiso saludar mientras repartía algunos autógrafos en las instalaciones del recinto donde se realizó al 10a Investidura al Salón de la Fama 2022.

“No, no me saludes tú, es más no te me vuelvas a acercar nunca más”, le gritó el hijo de Jorge Vergara a quien fuera de uno de los principales colaboradores del empresario cuando estaba al frente de Guadalajara, a lo que el inversionista de los michoacanos simplemente le respondió: “orále”, en una clara muestra de que si esto fue una broma no le pareció muy divertida.

Aunque nunca se especificó el contexto de lo que habría ocurrido después entre ambos personajes del futbol mexicano, tampoco se ha aclarado que este malestar de Amaury haya sido falso, pues fueron dos elementos claves en el pasado reciente de Chivas, sobretodo cuado Matías Almeyda salió de la institución, aparentemente por problemas con ambos.

Acusan a Higuera de haber traicionado a Jorge Vergara

El empresario actuó de Director General de la institución entre 2015 y 2018 y no es recordado de la mejor manera por los fanáticos rojiblanco debido a su polémica manera de trabajar. Hoy en día está envuelto en varios casos legales y uno de ellos es con Angélica Fuentes, ex esposa de Vergara Madrigal, según información del Francotirador del diario Récord en septiembre pasado: "Higuera jugó para ambos bandos aunque públicamente chambeaba con Chivas y Omnilife. Se convirtió en CEO del grupo, la familia le había otorgado control de su patrimonio, Jorge le entregó la confianza plena. Pero José Luis lo traicionó, como hace con la mayoría de sus socios. Seguía la relación con Fuentes y hoy que sale a la luz la investigación queda exhibida la liga que mantuvo siempre”.

