José Juan Macías, delantero de las Chivas de Guadalajara, fue tema de conversación y debate entre los panelistas del programa La Última Palabra, quienes se enfrascaron en una acalorada discusión al tratar su regreso al redíl y Gustavo Mendoza cerró la plática asegurando que "lo que dijo o no dijo queda en el olvido, goles son amores" y eso necesitará para ganarse a la afición rojiblanca.

Fernando Quirarte, ex defensor del Rebaño Sagrado, inició la plática al señalar que "si tu llegas a un equipo como Chivas, el más grande en México, como refuerzo estás ante la exigencia de dar el 100 %. Personalmente, diría casi los mismos que Yayo (de la Torre): Macías, (Cristian) Calderón y (Víctor) Guzmán, por la jerarquía que tienen ya y por lo que costó, en este caso, Calderón".

El "Sheriff" argumentó que "no estuve de acuerdo con las declaraciones de Macías, cuando dijo -y vaya que es un gran jugador- es libre de agradecer que León le haya dado la oportunidad de hacer, pero se formó desde chico en Chivas. El hecho que lo haya besado (el escudo de León), no me molesta. Me molesta el hecho que haya dicho que en un equipo donde hay puros mexicanos, a lo mejor él tuvo problemas y por eso lo dijo. Hoy se tuvo que comer sus palabras, porque regresa al equipo que lo vio nacer".

Rafael Márquez Lugo, ex atacante rojiblanco, afirmó que "he destacado mucho la personalidad de este chavo (Macías), parece un chavo diferente, que va de frente, se puede equivocar en el camino, es válido arrepentirse. Así como en su momento tuvo la valentía para hablarlo y expresar lo que sentía, seguramente en este momento la tendrá que hacer para entrar en un vestidor y si tiene que decir algo, decirlo sin ningún problema, así lo considero al chavo y es un gran reto el que tiene, eso le suma presión".

Eduardo "Yayo" de la Torre, por su parte, aseguró que "a Macías se le va a exigir y esa exigencia en León no la tenía, llegó como un novato a ver qué pasaba, acá (Guadalajara) ya llega como un jugador que tiene que rendir y con un equipo diferente, son de las cosas que tratamos de explicar".

Gustavo Mendoza señaló que "para acabar con el tema Macías, lo que dijo o no dijo queda en el olvido, goles son amores. Cuando comience a clavar goles con la camiseta del Guadalajara se les va a olvidar (a la afición rojiblanca) que le besó el escudo a León, cuando le metió gol a Chivas, se les va a olvidar lo que declaró, va a comenzar a besar el escudo que lo formó y ahí va a haber una comunión total con Chivas".

