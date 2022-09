Chivas despertó justo a tiempo en el Apertura 2022, ya que se sobrepuso a un pésimo arranque de campeonato en donde consiguieron su primer triunfo hasta la jornada 10; sin embargo, están metidos de lleno en la lucha por un boleto directo a la Liguilla, por lo que Alexis Vega detalló los argumentos para el resurgir del Rebaño.

“Es el trabajo, la idea que veníamos teniendo. No empezamos de la mejor manera, pero el equipo fue trabajando, fue puliendo y ahora con el resultado se ve que nos entendemos bastante bien dentro de la cancha. La defensa que no ha recibido tantos goles y arriba tratar de aprovechar y ser contundentes”, explicó el delantero rojiblanco a Telemundo.

ver también Cerca de puestos de Liguilla

Gru, que fue el autor de la anotación que valió el triunfo contra Puebla, admitió estar contento por seguir redituando goles y puntos al Rebaño, además de que sabe que, al contar con cuatro puntos de ventaja sobre el León, su más cercano perseguidor, los rojiblancos están cerca de amarrar su pase a la siguiente instancia.

“Un partido importantísimo. Si no me equivoco ya estamos en la otra fase, gracias al resultado y los buenos partidos que hemos hecho. Muy contento por el resultado, el gol, por poder ayudar a mi equipo y tratar de seguir de esta manera para tratar de devolverle a la gente lo que se merece”, puntualizó.

¿Cuándo se juega el Chivas Vs. Tigres?

El duelo pendiente de la jornada 9 entre el Guadalajara y los Tigres de la UANL está pactado para disputarse el próximo martes 13 de septiembre en la cancha del Estadio Akron, en donde el juego está pactado a arrancar en punto de las 21:05 horas, tiempo del centro de México.

