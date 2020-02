Los deseos de Almeyda para Chivas y Amaury Vergara

En el Rebaño Sagrado tenemos un excelente recuerdo de Matías Almeyda, no sólo por los títulos, sino por su forma de ser. Sin dudas, el sentimiento es mutuo... . "Siempre soy y seré hincha de Chivas, me hice hincha de club, no me hicieron, me hice, y eso tiene un gran significado, hacerse, porque es un gusto personal y un sentimiento diferente cuando eres chiquito y te dan una playera te dicen: te pones esta playera y le vas a ir este equipo. Ahora que tú te hagas hincha del equipo, es por decisión y eso me pasó a mí". Firma: el ganador de 5 campeonatos con Chivas. . ¡Te queremos @peladoalmeyda! ❤

