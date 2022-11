El flamante director técnico de las Chivas de Guadalajara, Vlejko Paunovic, reveló este martes en una entrevista exclusiva con la cadena TV Azteca el estricto objetivo que les exigirá a los integrantes del primer equipo rojiblanco para su vuelta a las instalaciones de Verde Valle, el lunes 14 de noviembre, cuando reportarán al inicio de la pretemporada con miras al Torneo Clausura 2023 de la Liga MX.

El nuevo entrenador del Rebaño Sagrado fue presentado la mañana de este martes en la sala de conferencia del Estadio Akron, donde se vio sorprendido al ser interpelado por los registros que dejó en sus experiencias previas, tanto con D.C. United en la Major League Soccer (MLS), como más recientemente con el club Reading en la Championship (Segunda División) de Inglaterra. Luego, concedió la reveladora plática al periodista Omar Villarreal, corresponsal en la Perla de Occidente de la señal de Azteca Deportes.

Paunovic inició su intervención reiterando que "técnicamente, me gusta que el equipo juegue en el campo contrario, pero lo más importante es que el equipo entienda todas las fases del juego y saber jugar con balón, sin balón. Es interpretar las acciones y los cambios que ocurren durante el juego. Vamos a tener un gran trabajo para esas fases de juego unirlas, explicarles de una manera clara y enfocada, para que no sean fases interrumpidas y haya fluidez, eso es lo que estamos buscando".

El timonel de las Chivas añadió que "también, en cuanto a la mentalidad, un equipo que nunca se rinde, un equipo que busca un gol más siempre, un equipo que también sepa sufrir, sepa aguantar la presión y un equipo que tenga creatividad, que tenga idea. A mi me encanta que el jugador sea creativo dentro de una organización y un orden, una discplina, creo que hay un inmenso espacio para la creatividad en el jugador y sobretodo aquí, donde en mi primer análisis hay mucho talento".

El timonel platicó de la idea de su equipo en Chivas (TV Azteca)

El estratega del Guadalajara, en cuanto a lo competitivo de su equipo, refirió que "por la historia, sí (deberá ir por el título). Por lo que me hace falta hacer, lo tengo que determinar en las próximas semanas, porque creo que eso determinará el trabajo en la pretemporada, eso lo deja claro". Otro tema que evitó en la plática con Azteca Deportes fue la de los refuerzos al aclarar que "yo como entrenador me dedico a trabajar con el grupo que hay y voy a dar mis opiniones sobre las necesidades del equipo o no, de todas maneras, en este momento que estamos ahora, a dos semanas de la pretemporada, hay mucho análisis que hacer, hay muchas charlas que tener con todos los departamentos que tenemos en el club, pero también con los jugadores, porque una conversación telefónica no va a faltar".

Paunovic fue anunciado la noche del lunes por las Chivas (Instagram)

Las exigencias físicas de Vlejko Paunovic

El técnico reconoció que exigirá a los jugadores llegar en forma (Chivas)

El nuevo técnico de las Chivas reveló que "no he hablado con ninguno de los jugadores, pero esa es mi intención, a partir de ahora", por lo que adelantó además las exigencias que les extenderá para que lleguen a tope a la pretemporada, pues le seguirá: "Presentarme y tener conversaciones y sobre todo, marcarles algunos objetivos de cómo queremos que vuelvan en pretemporada; o sea, estas dos semanas su peso, su forma física, masa corporal, también objetivos físicos en cuanto al estado de forma, porque queremos que los chicos también entiendan que hay tiempo, pero tenemos que acelerar los procesos".

Paunovic dejó en claro que exigirá físicamente a su plantel (Azteca Deportes)

El serbio-español también reiteró en esta entrevista exclusiva con TV Azteca, desde la cancha del Estadio Akron, que "nosotros lo buscamos que el jugador entienda que cada uno de ellos es un proyecto nuestro, pero ellos mismos son proyectos para ellos. Lo que quiere decir: dedicación a esta profesión, que no solamente es eso, es una elección, es una pasión; esto no es trabajo, nosotros no queremos a nadie que venga aquí a trabajar, queremos que se dedique a esto, que lo viva, sea un estilo de vida y para eso queremos inspirar en los jugadores ser autosuficientes o autónomos dentro del campo, motivarlos a que inviertan en sí mismos; en el conocimiento de su cuerpo, de cómo funciona el juego, del análisis de los rivales, todo lo que se puede educar en estos aspectos, es uno de los proyectos paralelos que tenemos junto con los resultados, llevar al equipo y a los jugadores a un rendimiento mejorado y sobre todo enfocado a los buenos resultados".

