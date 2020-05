Los tres talentos de Chivas de Guadalajara que Marco Fabián pone en Europa

Marco Fabián de la Mora, ex mediocampista de las Chivas de Guadalajara y actual jugador del club catarí Al-Sadd, no se olvida de sus raíces tapatías y su paso por las Fuerzas Básicas de los rojiblancos, por lo que reconoció que todavía sigue de cerca los pasos del equipo y durante una entrevista no dudó en señalar a tres jovenes promesas con potencial para resaltar en cualquier equipo del viejo continente.

El ex volante del Rebaño Sagrado, de 30 años de edad, aseguró en una entrevista con el portal Mediotiempo que -a su consideración- tiene a tres jugadores del actual plantel rojiblanco que ve con posibilidades de sobresalir en el futbol europeo y los señalados son: José Juan Macías, Alexis Vega y Javier Eduardo López.

Macías es la joya de Chivas para el mercado europeo

El seleccionado mexicano y actual volante del Al-Sadd, que dirige el español Xavi Hernández, se deshizo de elogios con el delantero canterano, a quien aseguró que tiene la mentalidad suficiente para brillar en una institución grande de Europa y refirió que "de Macías no tenemos la menor duda. Lo demostró en León, es una gran promesa, un gran joven y sobre todo la gran mentalidad que tiene. Así que a él le auguro un gran futuro, es alguien que mientras marque goles va a seguir demostrándole al mundo la calidad de gran centro delantero que es".

Fabián de la Mora, en el caso del también atacante Alexis Vega, reconoció sentirse bastante identificado con su estilo de juego, pues indicó que la confianza que brinda a su equipo dentro del campo es digna de mencionar y resaltar. De último dejó a "Chofis" López, de quien aseveró que su futuro dependerá -en gran medida- de la regularidad que pueda ofrecer en el terreno de juego y apuntó que "Chofis es un gran talento, le falta nada más mantenerse y tener esa mentalidad que se necesita y no todos la tuvimos. Pero creo que la Chofis tiene un gran talento para poder cargar el equipo en sus hombros y poder ser un referente de Chivas".

El ex mediocampista del Club Deportivo Guadalajara se encuentra cumpliendo con su periodo de cuarentena en Catar, que será sede de la próxima Copa del Mundo en 2022, como parte del plantel que entrena el ex astro español Xavi Hernández a la espera de la reanudación del torneo local catarí para regresar a los entrenamientos y a la actividad.