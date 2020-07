"Macías no tiene techo, no ha llegado ni al 70 % de su capacidad": Brailovsky elogia a la joya del Guadalajara y su posible salida a Europa

¡Cayó el que faltaba! El argentino Daniel Brailovsky, ex mediocampista e ídolo del club América, se rindió este martes a los pies del delantero de las Chivas de Guadalajara: José Juan Macías, luego de elogiar su talento y mentalidad al reconocer que el canterano "no tiene techo, no ha llegado ni al 70 % de su capacidad". Esto ante su probable migración al viejo continente en este mercado de transferencias.

El ex legendario volante de las Águilas, ahora miembro de la mesa de expertos del programa La Última Palabra que transmite Fox Sports coincidió con el planteamiento previo que hicieron tanto Rafael Márquez Lugo, como Alberto García Aspe, quien afirmó que "ojalá para Chivas no se vaya (Macías), porque si se va, no creo que en estos momentos tengan plan B".

Macías anotó el primer tanto rojiblanco en el regreso del futbol mexicano (Chivas)

García Aspe argumentó la presencia de "(Ángel) Zaldívar, pero no está ahorita como para suplirlo (a Macías), le costaría más trabajo y para Chivas sería complicado si se le va Macías, pero ojalá por él si se pueda ir y si no en seis meses. Yo sí veo a un jugador que se va a ir y que va a dejar a Chivas en seis meses a más tardar en un año, porque condiciones tiene y aparte mentalidad también la tiene y eso es muy importante para poder ir a Europa".

¿HAY UN PLAN B EN CHIVAS SI SE MARCHA JOSÉ JUAN MACÍAS? #LUPenCasa El delantero del Guadalajara podría ser el próximo mexicano en el futbol europeo y así lo calificó @RusoEl23:



"J.J. NO TIENE TECHO, NO HA LLEGADO NI AL 70% DE SU CAPACIDAD" pic.twitter.com/lmUmSm1F6l — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) July 7, 2020

El "Ruso" Brailovsky, durante su intervención en el programa que transmite la cadena internacional Fox Sports, reconoció que "(Chivas) es mucho más fuerte teniendo a Macías en la cancha, porque el chico ya lo ha demostrado y no solamente en la parte futbolística". Argumentó que "si hay algo que le falta a muchos y que a él (Macías) le sobra es el tema de la cabeza. Definitivamente, su cabeza juega a favor de lo que él pretende, de lo que quiere y esto se lo transmite al equipo, donde esté, en su momento al León, cuando le toca jugar en la selección y hoy en Chivas".

El ex América señaló que "aparecerá quién pueda llegar a ocupar su lugar, pero hoy por hoy no creo que (Ángel) Zaldívar pueda llegar a llenar los zapatos de JJ (Macías), con el tiempo sí, se le ven buenas cosas. El chico (Zaldívar) desgraciadamente no tuvo las oportunidades que precisaba para mostrarse, en su momento, Chivas y después en Monterrey, poquito en Puebla. Si tiene condiciones, pero necesita tiempo, mucho tiempo para llegar a lo que hoy ha consolidado JJ. Creo que JJ (Macías) no tiene techo, no ha llegado ni al 70 por ciento de lo que puede llegar a demostrar y ojalá en poco tiempo este jugando en Europa".