El director técnico de las Chivas de Guadalajara, Veljko Paunovic, presentó la tarde de este miércoles una lista de 27 jugadores con los que visitará el jueves a Tigres UANL en el Estadio Universitario, correspondiente a la Jornada 3 de la Copa Sky de pretemporada al Torneo Clausura 2023 de la Liga MX y en la que sufrirá varias ausencias de peso, aunque cuenta con un elemento que se esperaba ya estuviese fuera del redil tras despedirse. ¿De quién se trata?

La plantilla principal del Rebaño Sagrado, comandada por los auxiliares del serbio Paunovic, cumplió martes y miércoles con sesiones vespertinas de entrenamientos en las instalaciones de la ciudad deportiva de Verde Valle, para afinar los detalles de este séptimo duelo de una extensa preparación de casi dos meses, para el debut frente a Rayados de Monterrey en el Estadio BBVA, correspondiente a la Jornada 1 del Clausura 2023.

Las Chivas, bajo el mando de Paunovic, debutaron con una goleada 7-0 sobre Colima FC en Isla Navidad y luego, se impusieron 2-0 a Necaxa en Verde Valle. Durante el Tour Rebaño por España, dominaron 0-1 al Getafe en la ciudad de Madrid y sucumbieron 2-0 ante el Athletic Club en Bilbao. Los rojiblancos vencieron 1-0 a Mazatlán y vienen de arrasar 4-0 con Santos Laguna en el Grupo B de la Copa Sky, en la que ahora visitan a Tigres UANL.

Paunovic, quien sufre las ausencias de Roberto Alvarado, Hiram Mier y José Juan Macías en plena recuperación, sumó una más a las bajas y que ya padeció ante los Guerreros: Carlos Cisneros, quien "continúa con trabajo dosificado". Además, Ronaldo Cisneros no puede ser considerado para este evento de pretemporada, ya que su transfer no ha llegado todavía de la Major League Soccer (MLS). Aunque hay una novedad: "Alan Mozo se reincorpora a la lista de elegibles tras no ser convocado ante Santos", mientras que Jesús Ricardo Angulo, quien hasta se había despedido de la afición en el Estadio Jalisco, se mantiene en la convocatoria.

Los 27 convocados de Chivas vs. Tigres UANL Porteros: Miguel Jiménez, Raúl Rangel, José Antonio Rodríguez Defensas: Antonio Briseño, Jesús Orozco, Luis Olivas, Diego Campillo, Gilberto Sepúlveda, Hiram Mier, Jesús Sánchez, Alan Mozo, Alejandro Mayorga, Cristian Calderón Medios: Rubén Fernando González, Sergio Flores, Alan Eduardo Torres, Fernando Beltrán, Sebastián Pérez Bouquet, Pavel Pérez, Zahid Muñoz, Jesús Angulo, Marioni Ham, Isaac Brizuela Delanteros: Santiago Ormeño, Ángel Zaldívar, Luis Fernando Puente, José de Jesús González

