"Me dan risa": José Juan Macías sobre las críticas que recibió por besarse el escudo

José Juan Macías fue blanco de polémica el pasado domingo después de besar su playera al convertir ante su ex equipo León. Los críticos le reclamaron porque, cuando anotó contra Chivas para La Fiera, festejó de la misma manera. Esta tarde el delantero se expresó sobre el tema y le restó importancia tanto individual como grupalmente.

Macías: "Que hablen, aunque sea mal; me dan rating gratis"



El delantero de @Chivas asegura estar preparado ante las críticas y prefiere al título sobre los goles. pic.twitter.com/k8J7qlA1B3 — TUDNRadio (@TudnRadio) March 6, 2020

"Mientras hablen, que sigan hablando, me dan rating gratis", respondió irónicamente en TUDN el elemento de 20 años. Además, el jugador consideró que el ataque mediático es también para el club: "No sólo soy yo, es Chivas. Entiendo perfectamente que me critiquen. Hasta me dan risa".

JJ intentó dejar atrás el problema de las críticas e indicó en dónde está enfocado: "Lo único que quiero es quedar campeón con Chivas". Sobre su poca cuota goleadora por sus dos goles en lo que va del Clausura, se mostró tranquilo: "Me interesa más ser campeón con Chivas que ser campeón de goleo. Si no meto goles, pero ayudo a calificar y quedamos campeones con gol mío, eso vale más".

En cuanto al Clásico Tapatío, reconoció la rivalidad desde las fuerzas básicas, pero lo calificó como "un partido más". "Yo lo entiendo por la afición, la gente hace un esfuerzo y hay mucha responsabilidad de nuestra parte. Los que somos de la cantera sabemos lo que es enfrentarse a Atlas", concluyó.