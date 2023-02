Chivas dio su mejor partido en lo que va del Clausura 2023, en donde los de la Perla de Occidente se quedaron muy cerca de embolsarse los tres puntos en su visita al campeón Pachuca, por lo que el entrenador del Rebaño, Veljko Paunovic, se mostró complacido con la mejoría, pero no por el resultado.

“Seguimos mejorando, la mejora es evidente, pero no estamos contentos porque no nos llevamos los tres puntos después de esta actuación. El esfuerzo nos ha servido para encontrar la identidad y el camino que llevamos en este tiempo trabajando juntos. Hoy mostramos que somos un equipo valiente. También un juego como me gusta ver en mi equipo, cuando ataca con determinación, con finalizaciones, con llegadas, entradas, disparos de fuera del área. Nos quedamos con sabor amargo en la boca de habernos podido llevar los tres puntos en una actuación de las más completas y todavía seguimos buscando nuestro mejor momento”, explicó en conferencia de prensa.

El timonel serbio reconoció que una asignatura pendiente es ganar en el Estadio Akron, ante su afición; sin embargo, priorizó que las actuaciones como la que se dio en la casa de los Tuzos sea recurrente para tener más posibilidades de ganar en cualquier cancha, ya que admitió que no tuvieron buenas actuaciones ni siquiera en calidad de visitante.

“No solamente buscamos la mejora en casa, tenemos que mejorar en los resultados y actuaciones en ambas partes, en las primeras partes suelen estar bastante bien, pero las segundas nos faltan en casa. Aunque tenemos mejores resultados jugando fuera, no hemos jugado bien contra Juárez, ni de cerca contra Monterrey, no hemos jugado tan bien contra San Luis. Hubo una fantástica presentación, pero no hemos llegado al punto que estamos buscando, pero la mejoría es evidente y ahora hay que repetirlo en casa”, puntualizó.

Defendió a Ronaldo Cisneros y Daniel Ríos

“Mis delanteros están súper motivados, reciben la dosis de motivación y trabajo en las semanas que trabajamos. Lo que quiero es que sigan confiando, al igual que como confiamos en ellos. Quiero dar un dato importante, ni Ronaldo Cisneros ni Daniel Ríos no pudieron jugar ni un partido de la pretemporada. Están cerrando el ciclo de 5 o 6 partidos jugados, les tiene que alcanzar el estado de forma para poder jugar”, culminó Paunovic.

