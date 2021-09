La publicación de Ponce que provocó las burlas hacia Henry Martín

En conato de bronca que se desató el pasado sábado dentro del Clásico Nacional entre las Chivas de Guadalajara y el Club América, el zaguero rojiblanco Miguel Ponce se encaró con Henry Martín y para muchos debió ser expulsión para el “Pocho”, sin embargo, el defensor se tomó con mucho humor la situación aprovechando para lanzar una indirecta al atacante azulcrema con una imagen que fue comentada por otros dos compañeros.

Aunque la fotografía que publicó en su cuenta de Instagram en realidad no dice nada de manera directa, es un hecho que provocó varios comentarios, sobretodo por parte de los seguidores del Rebaño Sagrado, celebrando que el lateral izquierdo haya sacado la casta en uno de los momentos más “calientes” del encuentro, pero a esto también se unieron Alexis Vega e Hiram Mier.

Ponce solamente escribió: “Clásico Nacional MP16”, pero el Gru no tardó en responderle: “Buen piquete”, mientras que Mier fue quien motivó las risas de los seguidores de Guadalajara: “Ni cuenta me fijé (emojis sonrientes)”. Con esto quedó claro que la situación no pasó desapercibida en el vestidor tapatío, pues mientras Henry Martín encaró amagando con darle un cabezazo a Ponce, éste nunca se amedrentó y le puso la mano en la cara.

En la transmisión de TUDN los comentaristas manifestaron su indignación por la acción del “Pocho”, pero muy poco hablaron de la actitud con la que inició Martín este intento de pelea en el Clásico Nacional. Por su parte, el silbante César Arturo Ramos nunca dudó en simplemente amonestar a ambos futbolistas y seguir con el partido.

Miguel Ponce volvió a la titularidad este sábado en el duelo donde Chivas y América empataron 0-0 y lo hizo de buena manera con mucha personalidad, intentó mostrarse con el nuevo estratega Marcelo Michel Leaño, luego de que Víctor Manuel Vucetich lo relegara a la banca en varios partidos, para darle ingreso desde el inicio a Alejandro Mayorga.

Más tarde en la cuenta oficial de Chivas también subiño a Twitter otra imagen de ambos futbolistas promocionando sus jerseys pero con otro comentario irónico contra el goleador de las Águilas.

@Chivas