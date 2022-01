Miguel Ponce no quiso caer en la polémica, pero sí fue claro a la hora de responderle a Uriel Antuna, quien hace unos días señaló que en Chivas de Guadalajara nunca se sintió arropado, por lo cual el defensor respondió que el volante debió ser más claro a quién iban dirigidas sus palabras, ya que al interior del grupo considera que siempre recibió el apoyo que necesitaba.

El lateral del Rebaño Sagrado habló sobre las declaraciones del “Brujo” que dejaron más dudas que certezas al explotar su punto de vista contra el equipo rojiblanco, ya que el “Pocho” considera que no sabe bien a qué se refiere, pero lo que si dejó muy en claro es que tampoco estaban para decirle "lo que tenía qué hacer", haciendo alusión al compromiso y responsabilidad que cada futbolistas debe tener.

"Que yo sepa y que yo haya visto, siempre todos los compañeros estuvimos para su apoyo, para lo que necesitara. Tampoco tengo que estar atrás de él (Antuna) diciéndole qué hacer. No sabemos si realmente se refería a los compañeros o a qué se refería", comentó Ponce en entrevista para Fox Sports.

Chivas necesita más profesionales

Por otro lado, Michel Ponce aseguró que en Guadalajara no solo se requieren de buenos futbolistas, sino también de elementos más profesionales que cumplan con las necesidades de la institución dentro y fuera de la cancha, por ello aclaró que no pueden seguir dando oportunidades a jugadores sin compromiso.

“Chivas no solo necesita buenos jugadores, necesita más profesionales. Últimamente se habla mucho de lo que pasa fuera de la cancha y no de lo importante que es adentro, los jugadores que estamos aquí debemos ser más profesionales. Debemos hacer sentir orgullosa a la gente. Ya no caben más jugadores que no tengan compromiso, tratamos de hacer oídos sordos, tratamos de no ver cosas que nos puedan afectar para así rendir mejor y nuestra cabeza esté concentrada en cosas importantes y no en el tema de redes sociales”, abundó el zaguero tapatío.

En cuando a la molestia de la afición por los malos resultados, el “Pocho” explicó que aceptan las críticas, pero en muchos casos se convierten en ofensas y faltas de respeto que ve exageradas:“Tienen razón en molestarse, porque su equipo no está dando los resultados que se esperan, pero somos los primeros en aceptar el momento que vivimos. Si tienen razón en molestarse, pero no los insultos, no saben lo que se puede hacer y lo que no al interior del equipo. Pero ya en exagerar un poquito está de más”.