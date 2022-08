En Chivas no están dispuestos a perder ese nacionalismo que ha caracterizado a la institución rojiblanca, por lo que la estrella del Guadalajara, Alexis Vega, dejó en claro que la directiva y los futbolistas confían ciegamente en el potencial de los mexicanos, por lo que rechaza fervientemente en que se necesiten extranjeros para trascender en el futbol nacional.

“De ninguna manera (Chivas necesita extranjeros). Ha demostrado en campeonatos anteriores que con puro mexicano se puede quedar campeón. Es una idea clara que siempre tuvo el dueño y que ahora Amaury sigue con esa esencia, él nunca lo cambiaría. Nosotros sabemos de lo que es capaz el mexicano, que podemos competir al tú por tú y a seguir trabajando que se van a venir grandes cosas”, explicó el atacante a Fox Sports.

La eterna discusión sobre si el Rebaño necesita alejarse de su histórica tradición se encendió de nuevo en las últimas semanas en medios de comunicación y diversas personalidades del gremio futbolístico; sin embargo, es complicado que se puedan cambiar los estatutos para modificar esa ley interna.

Gru es considerado por muchos especialistas como el mejor futbolista mexicano de la Liga Mx pese a que solamente acumula un gol en este Apertura 2022; sin embargo, es el jugador más determinante de la ofensiva rojiblanca.

¿Se siente Alexis Vega un ídolo de Chivas?

“Sé lo que representa jugar en esta institución, no soy canterano pero me siento parte de ellos. No me siento un ídolo del club, siento que los ídolos son los que han puesto títulos en las vitrinas. Me falta mucho camino por recorrer. En caso de que no llegue una oportunidad de Europa, sé que estoy en un equipo importantísimo de México”, concluyó el atacante.

