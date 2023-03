Eduardo de la Torre, exgoleador de las Chivas de Guadalajara, todavía no se ilusiona con el resurgir que ha liderado Veljko Paunovic con un plantel muy limitado y por ello mismo lanzó una advertencia: "deben ser muy cautos".

El recordado goleador en la década de 1990 de las Chivas de Guadalajara, Eduardo de la Torre, fue cuestionado como analista televisivo por el notable desempeño rojiblanco y reconoció que todavía no se ilusiona con el resurgir que lidera el entrenador Veljko Paunovic con un plantel muy limitado y en ese mismo sentido, lanzó una dura advertencia al referir que "deben ser muy cautos" y aunque aceptó que el equipo "es muy contundente", criticó al señalar que "para mi, no ataca bien".

El exdelantero canterano del Rebaño Sagrado, actual analista televisivo en la cadena FOX Sports fue consultado si ¿Paunovic es el entrenador que Chivas necesitaba?, durante el más reciente episodio del programa La Última Palabra, por lo que alertó que "es un gran técnico para la primera parte de la temporada, pero la temporada es toda, nos adelantamos" y añadió que "la comparación con (Matías) Almeyda, es porque al final fue el campeón y ahorita queremos ver si el arranque es equivalente al arranque del último campeón".

ver también Directiva de Chivas toma medida radical con JJ Macías

El Yayo de la Torre, en su intervención a través de FOX Sports, reconoció aún no ilusionarse con el desempeño del Guadalajara en este Clausura 2023 y advirtió que "es que planteles (cortos) como Chivas o equipos como Chivas deben ser muy cautos, porque en cualquier momento los recambios o las bajas en cualquier momento se resienten y hay otros equipos que no, que son tan amplios, que bueno uno está abajo, lo suples y siguen igual".

Otro exgoleador de las Chivas, Rafael Márquez Lugo, apareció en escena para debatir entre rojiblancos y tras argumentarse las lesiones de estelares figuras, como: José Juan Macías, Alexis Vega e Isaác Brizuela, señaló que "es que sobre eso (bajas de peso) tiene mucho valor lo que está haciendo ahorita (Paunovic), ¿quién daba con las bajas? Estabas esperando lo de Macías, no contabas con lo de Alexis Vega, nadie esperaba esto (liderazgo estelar) del Pocho. Hay que darle el mérito, pero hasta ahorita, falta todavía lo más importante que es mantenerse".

La mesa argumentó las ausencias para dar más mérito al trabajo de Paunovic (FOX Sports)

De la Torre, luego del punto analizado por Márquez Lugo, refirió que "esta bien, les ha faltado eso de los jugadores talentosos en el ataque, pero también los ha sustituido con jugadores que se acomodan más a su sistema de juego, a esa presión que hacen desde la salida, por Cisneros son jugadores que van los dos (Ronaldo y Carlos), que presionan bien, más de desgaste y eso es lo que le ha dado resultado a Chivas". El exgoleador rojiblanco volvió a sus advertencias al admitir que volverán los inconvenientes, "cuando deje de ser tan contundente, porque es difícil mantener esa efectividad" y agregó que "para mi, Chivas no ataca bien. Es muy contundente, pero para mi no ataca bien. Es escaso en el ataque, no es contínuo en el generación".

Sigue toda la actualidad de Chivas con los especialistas

Rebaño Pasión te invita todos los jueves a las 15:30 horas, tiempo del centro de México, a disfrutar del mejor y más completo análisis, a través de nuestras redes sociales

¿Te gustó nuestra nota? ¿Hiciste corajes? ¡Alza la voz y exprésate! Ahora, Rebaño Pasión te permite interactuar con nuestro contenido. A través de Viafoura puedes comentarnos lo que quieras a través de Google, Facebook o tu correo. Una experiencia completa, ordenada y adecuada a tus intereses. ¡Pruébala!