Norma Palafox disfruta a Chivas y las redes sociales: "Jamás dejo de entrenar por publicar algo"

Una reciente medición arrojó unos datos más que interesantes para la jugadora de Chivas de Guadalajara, Norma Palafox, quien es considerada actualmente la segunda futbolista con mayor impacto en las redes sociales. Sin duda algo más que llamativo por la envergadura de quien la antecede en la lista.

La rojiblanca, en rueda de prensa, habló al respecto. "No tenía idea de esas estadísticas hasta que hablé con mi agente, es impactante porque uno siempre quiere llegar lejos pero no se imagina hasta dónde. Yo quiero seguir haciendo cosas en el aspecto futbolístico. Que yo esté en redes sociales no me quita el compromiso, jamás dejo de entrenar por publicar algo", afirmó.

Y es por eso que está centrada por lo que pase en el terreno de juego. "Mi objetivo es ser campeona de goleo del Apertura. Si con eso supero alguna marca es una satisfacción pero mi prioridad está en sumar para mí, para mi equipo", manifestó sobre sus metas de cara a la próxima temporada.

La atacante habló de su regreso al Rebaño Sagrado luego de una pausa para participar en el reality show, Exatlón, que le causó suma satisfacción pues encontró todo mejor en la institución. "Cuando me fuí recién estaba llegando Nelly Simón y ha sido un cambio grande en todo", indicó.

"No me pasó por la menta dejar a Chivas, cuando salió lo de la televisión mi meta era volver. El cambio se nota en el apoyo, en el trato en el trabajo. Ahora hay entrenamientos de calidad, se nota muchísimo en el nivel y al regresar lo noté. Yo también espero crecer así", puntualizó Palafox.