Chivas de Guadalajara comenzó esta última semana de vacaciones con la expectativa de incorporaciones y del inicio de negociaciones con los tan esperados refuerzos, previo al comienzo de la reprogramada pretemporada para el venidero Torneo Clausura 2023 de la Liga MX, debido a la poco habitual Copa Mundial de Qatar 2022, que se inaugura el domingo 20 de noviembre. Rebaño Pasión te presenta las noticias más interesantes en el entorno rojiblanco para hoy.

El nuevo cuerpo técnico del Rebaño Sagrado, liderado por Veljko Paunović, se encuentra en pleno análisis de la plantilla del primer equipo rojiblanco junto al director deportivo Fernando Hierro, para evaluar a los posibles refuerzos para el venidero mercado de pases y todo el trabajo a implementar en el grupo durante la extensa pretemporada de un mes y medio que tienen por delante, previo al debut en el Clausura 2023, programado a iniciar el jueves 5 de enero.

Victor Guzmán se arrepiente de sus palabras

Hace unos días el Pocho reconoció abiertamente que le gustaría volver al Rebaño porque es un equipo grande, pero también dejó claro que todo depende de las negociaciones que se puedan dar con Pachuca que es el club dueño de su carta, sin embargo este miércoles dio marcha atrás al publicar en su cuenta de Twitter que nunca dijo que se quería ir de los Tuzos y que solamente lo haría si Guadalajara paga el precio que defina Jesús Martínez: “Es que nunca ponen toda la entrevista nomas ponen donde se causa polémica, yo dije que quiero seguir en Pachuca pero si sale una oferta que al club le convenga se va a analizar”.

La emotiva despedida de Alicia Cervantes

La delantera de Chivas Femenil no se podía ir de vacaciones sin antes publicar un mensaje en sus redes sociales para poner en evidencia el compromiso y satisfacción que le dejó este año en el tema deportivo, pues fue campeona de la Liga MX Femenil, bicampeona de goleo y tuvo su debut con la Selección Mexicana: “Qué gran año personal y en equipo,gracias a la gran aficion que siempre nos apoyó en este gran año @ChivasFemenil”.

¿Norma Palafox se retira del futbol?

La goleadora surgida de las Chivas no continuará en Atlas para el siguiente torneo, así lo confirmó en su cuenta de Instagram dejando entrever que las rojinegras fueron las que ya no quisieron que continuara en la plantilla, por lo que su futuro en el futbol es incierto, aunque tampoco se puede descartar la posibilidad de que algún día regrese al Rebaño: ”Desafortunadamente hoy me toca despedirme de una gran familia, quiero agradecerle a cada una de mis compañeras por hacerme parte de su familia, arroparme y ayudarme a volver a creer las quiero mucho!”, fue parte de lo que escribió.

