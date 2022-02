Para esta nueva campaña el Club Guadalajara debe cumplir con la misión de resarcir los errores del pasado reciente y en estos primeros duelos del Torneo Clausura 2022 suman siete puntos de nueve disponibles, producto de dos triunfos, dos derrotas y un empate, pues la victoria contra los Bravos significó colocarse en la parte alta de la tabla general, aunque con el descalabro frente a Tigres la situación se volvió a complicar.

Partidos del Rebaño ya no irán por tv

El conjunto rojiblanco podría salir de la televisión en IZZI para que sus duelos sean transmitidos por un sistema de streaming en los próximos meses, según información del periodista Ignacio Suárez. El Rebaño y los Tigres serían los clubes que dejarían de pasar sus juegos como locales a través de la tv tanto abierta como de paga.

Marcelo Leaño seguirá con Chivas

El timonel de Guadalajara no saldrá de la institución pase lo que pase en este Clausura 2022, pues la intención de la directiva es que se logre un proyecto a largo plazo, así lo dieron a conocer en el programa de YouToube, Peloteros PQ. Incluso indicaron que ya buscan refuerzos para la siguiente campaña.

Ramón Morales sintió que moría

El ex capitán del Rebaño aseguró que la única ocasión en que tuvo miedo por su vida fue cuando jugaron la Vuelta de los Cuartos de Final por la Copa Libertadores del 2005 ante Boca Juniors: “Miedo en el futbol solamente tuve una vez y fue cuando fuimos a Boca, ahí sí creí que nos iban a matar. No del juego, de que nos fueran a matar. Tiraban unas piedras, y le dije al árbitro termínalo, esto es peligro, una piedra a mi portero, no hay garantías,