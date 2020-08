Oficial: Víctor Manuel Vucetich es el reemplazante de Luis Fernando Tena como Técnico de Chivas en el Guard1anes 2020 de la Liga MX

La directiva de Chivas tomó rápidamente la determinación de contratar a un nuevo entrenador después de haber echado a Luis Fernando Tena por el pésimo arranque en el Torneo Guard1anes 2020 de la Liga MX: se llama Víctor Manuel Vucetich, el más pedido por la mayoría de la afición rojiblanca por estas horas en las encuestas en las redes sociales.

El Rey Midas arribará entonces al Guadalajara por primera vez a los 65 años en su extensa y exitosa trayectoria que lo llevó a obtener 14 títulos y a la Selección Nacional, por ejemplo. Su debut será recién en la jornada 5, cuando el Rebaño Sagrado reciba a Atlético San Luis a puertas cerradas en el Estadio Akron el sábado 15 de agosto desde las 17 horas. Lo acompañarán Sergio Almaguer como auxiliar y Milton Graniolatti como Preparador Físico.

En las primeras tres fechas, los rojiblancos no solamente no pudieron ganar sino que fueron el único equipo que no marcó goles en el certamen. En el estreno fue 0-0 con León en casa, más tarde sucumbió 2-0 a manos de Santos en Torreón y, en el cotejo más reciente, cayó en la Perla Tapatía 0-1 ante Puebla.

Será la primera vez para el Rey Midas en Guadalajara (Foto: JAM Media).

De esta manera, Michel Leaño fue el estratega interino en el compromiso de media semana, en el que Chivas irá al inmueble del Olímpico Benito Juárez, encontrando una buena victoria por 2-0. "Vuce" intentará cortar con la racha negativa en cuanto a los timoneles, pues desde la salida de Matías Almeyda ya fracasaron Tomás Boy, José Saturnino Cardozo y el Flaco Tena.

Vucetich se dedica a esta función desde 1988, período en el que pasó hasta la actualidad por Potros Neza, los Panzas Verdes, Tecos, Tigres, Cruz Azul, La Piedad, La Franja, Pachuca, el extinto Veracruz, Jaguares, Monterrey y Querétaro. ¡Que sea con éxitos para él entonces, por favor!