"Orgulloso de ofrecer un título a esta institución": Cadena

Ricardo Cadena, director técnico de la categoría Sub-17 de las Chivas de Guadalajara, reconoció este sábado la "gran personalidad" que demostró su plantel en esta Liguilla hasta conquistar este campeonato en el Torneo Apertura 2019 de la Liga MX de Fuerzas Básicas y se confesó "orgulloso de poder ofrecer un título a esta institución".

���� Revive la Gran Final, de más de 110 minutos, con la crónica del partido ��

#CanteraRojiblanca #Sub17 ⬇️ https://t.co/5sSKhGVGBi — CHIVAS (@Chivas) December 14, 2019

El Rebaño Sagrado, que este sábado derrotó 3-1 a Pachuca para imponerse 3-2 en el marcador global de la Gran Final de la división Sub-17 que cerró en el Estadio Akron, festejó de esta manera el sexto título en la historia de la categoría y luego de dominar por completo el semestre para arrasar en su camino hasta el campeonato.

El estratega rojiblanco reconoció que "nos generó un compromiso mayor que los chicos tuvieran una campaña extraordinaria, donde la fase regular fuimos muy superiores y alcanzamos hasta sacar cierta ventaja a los adversarios, pero sabíamos que eso no era todo. No nos garantizaba, ni nos daba nada".

Cadena resaltó, ante la prensa local, que sus pupilos "trabajaron muy bien las series de la Liguilla, con una gran personalidad, sobre todo para venir a casa y revertir algunos marcadores como en la fase de semifinal (vs Tijuana) y la Final (vs Pachuca). Y bueno, me siento muy orgulloso de poder ofrecer un título a esta institución".

�� Los mejores momentos de la Gran Final #SUB17 en imágenes ��



������ CAMPEONES ����#CanteraRojiblanca



�� Encuentra la galería completa en ➡️ https://t.co/KCgS2KQl5I pic.twitter.com/s46V3xIgLc — CHIVAS (@Chivas) December 14, 2019