El retiro de Oribe Peralta de las canchas dejó un hueco muy importante en la historia del futbol mexicano que no necesariamente compete a las Chivas de Guadalajara, donde el atacante solo pudo marcar dos anotaciones en más de dos años y a pesar de ello el ex futbolista manifestó las razones por las que no considera un fracaso su paso por el equipo más importante del balompié mexicano.

El “Cepillo” le dijo adiós al profesionalismo este miércoles 12 de enero mediante un video donde agradeció a todos sus clubes y compañeros el paso que tuvo dentro del futbol, y por la noche en una entrevista con TUDN habló de su llegada al Rebaño Sagrado, donde fue llevado por José Luis Higuera, argumentando que esto le dejó una enseñanza más que un fracaso.

"Nunca he considerado las cosas como un fracaso. Siempre las tomo como un aprendizaje porque sin eso no podría ser la persona que soy ahora. No podría ser consciente de todo lo que viví y, al final de cuentas, no me quedé con ganas de nada. Se podría decir que la espinita que tenía antes era la de venir a Chivas. No me podía quedar con las ganas de ir a Chivas y decir 'no voy porque estoy en el equipo contrario. Estoy en América y no puedo arriesgarme a tomar esa decisión'. No quería arrepentirme de no haber tomado esa decisión", mencionó el ex atacante medallista olímpico en Londres 2021.

Oribe explicó que en los entrenamientos siempre dio el 100% por lo que desconoce cuáles fueron las razones por las que no tuvo regularidad con los entrenadores que estuvieron en Guadalajara mientras él permaneció en la institución: Tomás Boy, Luis Fernando Tena, Víctor Manuel Vucetoch y Marcelo Michel Leaño, fueron quienes nunca lo consideraron un delantero confiable y menos como titular.

"Cuando estaba en Chivas entendí que si no me consideraban era por decisión del entrenador de turno. Yo siempre entrené a tope y di lo mejor desde donde me tocó.Tienes que ser valiente en la vida y si no lo eres es muy difícil conseguir las cosas”, apuntó Peralta, quien ahora emprenderá una nueva faceta fuera de las canchas.