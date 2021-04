Oribe Peralta recibe propuesta de Chivas para quedarse

Oribe Peralta no ha logrado tener, hasta este Torneo Guard1anes 2021, la actuación que se esperaba a partir del 2019 que llegó a las Chivas de Guadalajara, pero esto no será problema para que se quede a trabajar en la institución rojiblanca cuando termine su carrera como futbolista, así lo reveló el propio atacante del Rebaño Sagrado.

En conferencia de prensa, Oribe indicó que su interés es permanecer en Chivas hasta que concluya su contrato al finalizar el 2021, por lo que no piensa de momento en el retiro, aunque la dirigencia tapatía ya le abrió las puertas para que se mantenga en el club cuando decida colgar los botines.

"El terminar mi contrato con Chivas es un objetivo, también quiero jugar lo más que se pueda. Creo que tendré que analizar todo lo que venga de Chivas, en un momento ya me ofrecieron el tener después de que me retire una oportunidad de aquí de trabajo, sea en el área que sea, pero estoy muy agradecido por eso pero aún no es definitivo", explicó Oribe Peralta.

Oribe se siente en deuda con Chivas

El atacante experimentado de 37 años ha logrado anotar solamente en dos ocasiones con la camiseta del Rebaño Sagrado, uno en la Copa MX ante Correcaminos y uno más en la Liga MX frente al San Luis, por lo cual reconoce que ha quedado a deber, porque sabe que su talento y cualidades dan para mucho más, no solo en este Torneo Guard1anes 2021.

"La verdad es que me siento en deuda con el equipo porque no tenido la participación que quería, ni he portado lo suficiente dentro de la cancha”, comentó Oribe, quien volvió a la actividad el sábado anterior en el duelo donde derrotaron a los Xolos de Tijuana 2-0, tras no jugar desde la Fecha 1 en el compromiso frente a Puebla.