Oribe Peralta: retirarme en Chivas sería algo muy especial

Oribe Peralta, delantero de las Chivas de Guadalajara, cumple 37 años de edad este martes 12 de enero y en una emotiva entrevista con Chivas TV mencionó varios de sus deseos para este 2021, como ganar cosas importantes, seguir siendo ese ejemplo y consejero para los más jóvenes del equipo y finalmente, poder retirarse con la playera rojiblanca.

Los integrantes del primer equipo del Club Deportivo Guadalajara trabajaron este martes en las instalaciones de la ciudad deportiva de Verde Valle, para continuar la preparación con miras a su próxima presentación: el sábado 16 de enero frente a Toluca en el Estadio Akron, en el marco de la segunda jornada del Torneo Clausura Guard1anes 2021 de la Liga MX.

El "Cepillo" Peralta, como se conoce en el entorno del futbol mexicano al experimentado goleador, reconoció en cuanto a su posible retiro al culminar su vínculo contractual con el Rebaño Sagrado que "sí, sin duda. Es algo que día con día pasa por mi cabeza y lo externo así, porque, como dije, me puedo ir en cualquier momento. El poder retirarme en este equipo, para mí, sería algo muy especial".

Oribe Peralta buscará retirarse en Chivas cuando sea el momento.



El veterano atacante de las Chivas aseguró sentir un gran cariño por la institución tapatía y señaló que "es un gran orgullo. Este fue el primer equipo que me dio cabida entrenando a nivel profesional", luego de recordar la pasantía que tuvo en el redil como refuerzo para la Copa Libertadores de América en 2005, con apenas 21 años de edad. Peralta, ex jugador del club América había manifestado en repetidas ocasiones su deseo de concluir su carrera en Santos Laguna, pero parece haber cambiado esa decisión.

Oribe Peralta reconoció estar satisfecho por todo lo que ha ganado, pero afirmó que no quiere retirarse sin antes haber celebrado un título con el Rebaño Sagrado y refirió que "no lo puedo definir de otra forma. Estoy pleno. Tengo a las personas que quiero con salud y puedo hacer lo que más me gusta de una muy buena forma. Si Dios dice que ya me tengo que ir, me iría contento, porque cumplí todos mis retos y mis planes". Además, explicó su rol actual dentro del vestidor, como veterano y consejero, aseveró que "es una satisfacción muy grande. Siento que marco las vidas de los demás. Si se quedan con un poco de lo que les digo, para mí es ganancia absoluta. Quiero inspirar a mucha gente".