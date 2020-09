Oribe Peralta siente que recupera su ritmo en Chivas tras superar el Covid-19

Oribe Peralta, delantero de las Chivas de Guadalajara, aseguró el martes en una entrevista que avanza de manera paulatina en su recuperación tanto física como futbolística tras padecer el coronavirus o Covid-19, contagio que le afectó severamente en esos aspectos y después de volver el sábado a la cancha con la categoría Sub-20 de los rojiblancos y ver acción en la Liga MX de Fuerzas Básicas para continuar su acondicionamiento en el primer equipo.

El veterano atacante del Club Deportivo Guadalajara se encuentra concentrado junto al plantel principal rojiblanco en la preparación de su próximo compromiso, el sábado frente a Tigres UANL en el Estadio Universitario de Nuevo León y correspondiente a la octava jornada del Torneo de Apertura o también denominado Guard1anes 2020 de la Liga MX, bajo las órdenes del técnico Víctor Manuel Vucetich en las instalaciones de Verde Valle.

Oribe Peralta, en una entrevista con Chivas TV, reconoció que "estoy bien. Me siento contento, me siento con fuerza, después de todo lo pasado, del contagio. El cuerpo te pide descanso y se lo tienes que dar. Gracias a Dios, soy afortunado por estar, muchas personas tuvieron este virus y desgraciadamente ya no están con nosotros" y argumentó que "estoy bien, volviendo al ritmo. Me tocó jugar con la Sub-20 el sábado y me sentí bien para retomar ese ritmo de partido, porque tenía mucho tiempo sin participar".

Oribe Peralta regresó a la acción con la Sub-20 para iniciar su recuperación (JAM media)

El "Cepillo" Peralta, con respecto al recibimiento que le ha dado el plantel de Chivas a Víctor Manuel Vucetich, reconoció que el equipo está trabajando fuerte y con la mejor disposición para cumplir con los objetivos, aunque sabe que para eso es necesario trabajar en sintonía. Por lo que afirmó que "lo veo bien. A todos con ganas de participar, todos poniendo su máximo esfuerzo para que las cosas salgan bien, porque sabemos que al final de todo, depende de nosotros; que los resultados se den, que consigamos la mayor cantidad de puntos posibles. Todo eso depende de nosotros y tenemos que llevarlo a cabo partido tras partido".

“Al equipo lo veo bien, todos con ganas de participar, poniendo su esfuerzo para que las cosas salgan bien”, @OribePeralta pic.twitter.com/wqz4OEqRUX — CHIVAS (@Chivas) September 1, 2020

El delantero de las Chivas de Guadalajara agregó durante su intervención en la plática que "en un equipo necesitas de todos para que funcione. Tienes que asimilarlo de tal manera en que tengas que aportar al grupo. ¿Qué puedo darle al grupo? Desde la posición en la que esté. Todo esto funciona como una maquinita, si un engrane no funciona todo va a estar fallando y fallando y no vas a obtener los resultados deseados".