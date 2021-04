¡Otro candidato! Pedro Caixinha no descarta dirigir a las Chivas

Pedro Caixinha, entrenador portugués que dirigió a Cruz Azul y que fue campeón con Santos Laguna levantó la mano para asumir las riendas de las Chivas de Guadalajara si es que le presentan un proyecto atractivo para desarrollar sus capacidades, explicando que no tendría problema en trabajar con puros mexicanos.

En entrevista con W Deportes, el timonel portugués manifestó que no ha sido buscado por Ricardo Peláez a quien conoce bien porque ambos tuvieron un paso por La Máquina, no obstante, indicó que para nada la desagradaría trabajar con un equipo como el Rebaño Sagrado que solo juega con futbolistas mexicanos: "No he tenido contacto, ni con Ricardo (Peláez) ni con otros equipos. Dentro de los valores que tengo, me gusta aplicar la palabra gratitud”.

“Yo soy mejor persona y entrenador gracias a México, ya sea a Santos Laguna o Cruz Azul. Si se da la oportunidad, si se dan los tiempos, encantado de discutir el proyecto, que sea interesante para el club y que yo vea que puedo aportar dentro de los mismos objetivos que tendrán que apuntalar por títulos y por trofeos, pues bienvenido. Y si son puros mexicanos, pero para ganar, encantado", valoró Caixinha, quien también tuvo un paso por el Rangers de la Liga de Escocia adonde se llevó a José Carlos el “Gullit” Peña.

La situación dada vez se vuelve más cuesta arriba para el técnico Víctor Manuel Vucetich, quien el torneo anterior metió a Chivas hasta las Semifinales, pero en el Guard1anes 2021 no ha encontrado la fórmula para que los jugadores rojiblancos exploten sus mejores cualidades y marchan lejos de la zona de Liguilla.

Si la directiva del Rebaño Sagrado comandada por Amaury Vergara desea despedir al Rey Midas tendría que pagarle una suma cercana al millón y medio de dólares, razón por la que versiones indican que pase lo que pase no despedirán a Vucetich. Por su parte, el experimentando entrenador dejó entrever el sábado anterior en la conferencia de prensa pospartido en la derrota contra Cruz Azul que tampoco tiene en mente renunciar.

