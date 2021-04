Lo que quiere Víctor Manuel Vucetich para irse de Chivas antes de que termine el Torneo Guard1anes 2021

El técnico de las Chivas de Guadalajara, Víctor Manuel Vucetich dejó entrever que no renunciará al banquillo rojiblanco, aún con los malos resultados que tiene al conjunto tapatío fuera de la zona de Liguilla y con el peligro más latente que nunca de quedarse fuera una vez más de la lucha por el título.

Sin embargo, todo apunta a que la intención del Rey Midas es no renunciar a la dirección técnica esperando que si la directiva ya no está conforme con su trabajo, decida despedirlo, pues en las declaraciones postpartido la noche del sábado en la derrota frente a Cruz Azul 1-0, explicó que su pensamiento es seguir trabajando en busca de recuperar la mejor forma de su equipo.

El contrato de Víctor Manuel Vucetich concluye al finalizar este Torneo Guard1anes 2021, pero si Amaury Vergara y Ricardo Peláez toman la opción de removerlo del banquillo tendrían que desembolsar la jugosa cantidad de 1.5 millones de dólares, por ello no suena descabellado que el propio estratega tenga en mente seguir en su labor como pastor del Rebaño, hasta que concluya su contrato o que la directiva lo cese para pagarle su finiquito.

Vucetich aseguró que los entrenadores siempre tienen las maletas hechas, pero su postura es clara al no tener la intención de renunciar: "Ha sido una campaña mala, no son los resultados que hubiéramos querido. Hemos buscado variantes para poder encontrar un grupo que pueda ser más responsable en el sentido los resultados, pero no se ha dado. La situación de nosotros como técnicos, siempre las maletas están ahí. Esa es decisión de directiva, si creen que el trabajo, o no, de nosotros les puede servir”.

Varios han sido los nombres de entrenadores que están en la lista de candidatos para suplir a Víctor Manuel Vucetich, pues para los aficionados rojiblancos el sueño es que vuelva Matías Almeyda, quien a media semana indicó que su amor por el Rebaño Sagrado es puro, no obstante estableció que respetará el proceso del Rey Midas, pero no cerró las puertas a su regreso.

Otro de los nombres que sonado es el de Antonio Mohamed, quien tiene una buena relación con el director deportivo, Ricardo Peláez que ya lo tenía amarrado cuando estaba en Cruz Azul, pero al final la negociación no se realizó. Por el momento la directiva de Chivas no ha manifestado su postura al respecto, y todo indica que no tiene la intención de hacer una modificación en la dirección técnica, al menos no por ahora.

POS EQUIPO PJ PTS 1 CRUZ AZUL CRUZ AZUL 14 36 2 AMÉRICA AMÉRICA 14 34 3 MONTERREY MONTERREY 13 25 4 SANTOS LAGUNA SANTOS LAGUNA 13 22 5 ATLAS ATLAS 14 21 6 PUEBLA PUEBLA 13 20 7 LEÓN LEÓN 14 20 8 TOLUCA TOLUCA 14 19 9 TIJUANA TIJUANA 13 16 10 PUMAS UNAM PUMAS 14 16 11 TIGRES UANL TIGRES 13 15 12 PACHUCA PACHUCA 13 14 13 QUERÉTARO QUERÉTARO 13 14 14 MAZATLÁN MAZATLÁN 13 14 15 GUADALAJARA GUADALAJARA 13 13 16 ATLÉTICO SAN LUIS A SAN LUIS 14 12 17 JUÁREZ JUÁREZ 13 12 18 NECAXA NECAXA 14 10