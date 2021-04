Almeyda se muere por volver: Yo le tengo un amor puro a Chivas, pero en el futbol no se sabe

Matías Almeyda no sólo dejó cinco títulos en la vitrinas de las Chivas de Guadalajara, de las siete finales que disputó, también una conexión tan fuerte que los une y por eso cada que puede expresa su amor por el Rebaño Sagrado, adonde es un hecho que tarde o temprano volverá.

El “Pelado” Almeyda no descartó su regreso a Chivas, incluso manifestó un amor puro por la institución rojiblanca donde obtuvo el último título de liga que significó la estrella número 12 en el escudo, sin embargo expresó también respeto por el proceso de Victor Manuel Vucetich, por lo que indicó que cuando regrese al Rebaño Sagrado le gustaría que fuera de una manera natural.

“Primero hay un entrenador, yo tengo contrato acá que me tratan muy bien en San José. En el futbol nunca se sabe cómo termina, todos saben el amor que yo le tengo a Chivas es amor puro. Yo hablo del presente y yo deseo que a Chivas le vaya mejor, que lavante, tiene un gran equipo, un gran entrenador, un gran dueño, con el cual tengo contacto. Pero las cosas se tienen que dar de una manera natural, no provocarlas”, explicó Matías Almeyda en entrevista para TUDN.

Almeyda compara su paso por Chivas con llegada de Solari al América

El estratega argentino habló sobre el trabajo que está haciendo su compatriota Santiago Solari en las Águilas, aunque desea que le vaya mejor a Chivas: “Me gusta Solari, no por el América. Creo que llegó siendo muy criticado, fue parecido a lo mío y no lo habían visto trabajar y ahí está dando fruto el trabajo. Ojalá que a él le vaya bien, pero que a Chivas le vaya mejor”.

Tiene bien vigilado a “Chofis” en la MLS

Por otro lado, Almeyda reveló que en todo momento tiene en la mira a Eduardo López, a quien le ofreció mayor regularidad que ningún otro técnico en Chivas y ahora en el San José Earthquakes buscará sacar lo mejor de él.

“Lo veo mejorando, le va a llevar un tiempo porque game más de un año que no juega, no es fácil cambiarse de liga, de cultura, pero lo veo con un entusiasmo que pocas veces le había visto, lo veo con profesionalismo grande sabe que conmigo lo tiene que hacer, me fijo todos los días lo que pesa, lo que corre, como se alimenta, sabe que puedo llegar a cualquier hora a su casa y sabe que va a jugar, si merece jugar”, comentó el “Pelado”.