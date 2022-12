¿Por qué no juega Ronaldo Cisneros en el Chivas vs. Mazatlán de la Copa Sky?

Las Chivas de Guadalajara siguen con su actividad de Pretemporada, luego de su regreso de España y este viernes 16 de diciembre estarán disputando su primer encuentro correspondiente a la Copa Sky, tras la gira que tuvieron por España donde se midieron al Getafe, club al que derrotaron 1-0 y después perdieron frente al Athletic de Bilbao 2-0.

Para el estratega Veljko Paunović será un duelo importante para seguir observando a los jugadores con los que irá conformando su 11 titular, ya que no han sumado refuerzos hasta el momento y todo indica que cerrarán el fin de semana sin ningún fichaje, por ello es indispensable que logre encontrar a sus piezas claves en este cotejo que será el primero en suelo mexicano ante la afición tapatía.

Fue apenas este viernes cuando el estratega serbio podrá contar con su plantilla completa con las incorporaciones de Alexis Vega y Roberto Alvarado, quienes recibieron más días de descanso después de su participación con la Selección Mexicana en la Copa del Mundo, aunque no verán actividad en el juego de esta noche contra Mazatlán a partir de las 21:00 horas.

¿Por qué no juega Ronaldo Cisneros el Chivas vs. Mazatlán?

La mala noticia para Chivas es que en este encuentro tampoco podrá echar mano del delantero que pinta para formar parte del cuadro base y se trata de Ronaldo Cisneros, quien tampoco vio actividad en la mini gira por España, pues en el compromiso frente a los Azulones no pudo actuar debido a un problemas estomacales que le impidió salir del hotel de concentración en Madrid y al no recuperarse del todo tampoco fue utilizado contra el Bilbao.

Pero en esta ocación para el juego contra los sinaloenses, Cisneros no podrá jugar debido a que no ha sido registrado por la Federación Mexicana de Futbol al porvenir de otra liga, es decir, no tiene permiso para tener actividad a pesar de que es un torneo amistoso, ya que las labores en las oficinas del organismo estarán abiertas hasta enero del 2023.

