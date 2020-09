Posiciones: Chivas cae en el Clásico Nacional de la Jornada 11 del Torneo Guard1anes 2020 de Liga MX y pierde ocasión de entrar en zona alta

¡Dura derrota! �� Chivas cayó 1⃣ a 0⃣ ante el América en el Clásico Nacional. Muy mal partido de Rebaño, que las oportunidades que tuvo no fue preciso en el arco rival y pagó las consecuencias �� ¿Cómo vieron el encuentro? ��

A post shared by Rebaño Pasión (@rebanopasion) on Sep 19, 2020 at 9:03pm PDT