"Preocupado" se confiesa Luis Fernando Tena tras perder con Puebla y extender sequía goleadora a 270 minutos en el Torneo Guard1anes 2020 de la Liga MX

Luis Fernando Tena, director técnico de las Chivas de Guadalajara, se confesó "preocupado" la noche del sábado en la video conferencia de prensa después de la caída 1-0 ante Puebla, con un gol de Santiago Ormeño, en el marco de la tercera jornada del Torneo de Apertura o también denominado Guard1anes 2020 de la Liga MX y celebrado en el Estadio Akron, donde extiende una sequía goleadora que comienza a alarmar a todos en el chiverío.

El entrenador del Rebaño Sagrado, quien atendió a los medios locales en la video conferencia post partido, reconoció que "claro, que me preocupa el no meter gol, nos molesta no meter goles" y argumentó que "no hay excusas ni pretextos, no solo es que no metamos goles, tampoco estamos creando las oportunidades suficientes". Esto luego de ceder ante los poblanos en un partido que tenía valor doble para la tabla de cocientes.

Los rojiblancos suman solo 1 punto en tres presentaciones

El "Flaco" Tena tuvo palabras aparte para el debut de Eduardo Torres, que apenas duró 34 minutos al ser expulsado con una tarjeta roja directa, por lo que aseguró que "había que debutar a Lalo, porque viene pidiendo cancha desde hace mucho tiempo. Es un gran jugador, lo estaba haciendo muy bien, creo que va llegar a ser figura. Hoy tiene la mala suerte de la expulsión, que la entrada la hace sin intención. Pero le tenemos mucha fe y en cuanto pague su suspensión, volverá a jugar". Luego añadió que "es el ímpetu propio de un novato que está debutando y quiere hacer las cosas bien. Lo hace sin intención, pero creo que el árbitro está en lo correcto".

El timonel del Club Deportivo Guadalajara reiteró en la conferencia a través de video que "me preocupa el no meter goles, me preocupa el no sumar en la tabla de puntuación y me ocupa la fecha doble que tenemos que ir a Ciudad Juárez y luego recibir al San Luis. Claro que estoy preocupado, por el equipo, porque no ha tenido el funcionamiento que tenía antes y porque no llegaba el gol y porque no suma los suficientes puntos, me preocupa".

Tena señaló que "hemos perdido un funcionamiento colectivo que hace poco tiempo sí teníamos. De hecho, en las tres primeras fechas de la pretemporada en la Copa GNP íbamos agarrando, un partido que ganamos al América, metiéndole cuatro goles, ahí el equipo pintaba bien y lamentablemente empezamos a perder algunas piezas y ese ha sido nuestro pecado, el no mantener el mismo funcionamiento a pesar de que nos falten algunos jugadores".