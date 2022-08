El conseguir refuerzos es un problema al que la directiva de Chivas tiene que enfrentarse semestre tras semestre; sin embargo, hay futbolistas que aún les ilusiona vestir la playera del club más grande de México tal y como lo es Alan Mozo, quien reconoció que recibió mejores ofertas económicas de otras escuadras, pero por el interés que mostraron los rojiblancos las dejó pasar.

“Desde que jugamos contra ustedes en la temporada empezó el acercamiento con mi representante y Pumas. Había otros equipos que me querían, equipos con más lana y había uno que me decía que estaba entre los candidatos, un equipo importante. La verdad es que Chivas siempre notaba que me querían, siempre me sentí una de las prioridades.

“Esto es un trabajo, juegas para ganar dinero, marcar diferencia, vives de esto, pero hay momentos en los que dices ‘¿qué me conviene más para mi patrimonio? Pero yo no quería ir a un lugar donde fuera una opción, Chivas siempre mostró ese interés y me voy a donde me quieran y donde me voy a partir la madre. Así fue como me incliné por seguir con la oferta, ayudando a la posibilidad de venir y así se dio”, reveló el lateral del Rebaño en el podcast del Canelo Angulo.

El futbolista surgido de la cantera de Pumas reconoció que siempre hubo algo que lo seducía para arribar al Rebaño por su grandeza; sin embargo, reconoció que espera algún día regresar con los auriazules a retirarse con ellos por el agradecimiento que les tiene por impulsar su carrera como futbolista profesional.

“A mí siempre me ha gustado Chivas. El que no quiera venir a jugar aquí, no sé qué esté pensando, es un equipo enorme (…) Yo siempre había mostrado el interés, las ganas de venir acá. Ya sabes en el medio, que tu repre: ‘¿te gustaría Chivas?’, pues de cabeza, obvio. Cada verano había el rumor, sonaba, pero nunca fue concreto.

JAM MEDIA

“En Pumas llevaba toda mi vida, siempre había vivido en mi ciudad, nunca había dado ese paso. No es como que diga que ya me quería salir de Pumas, no, es un equipo que siempre voy a querer, entre mis planes está en volver algún día, retirarme en ese equipo porque me dio mi oportunidad de cumplir mi sueño”, concluyó Mozo.

¿Te gustó nuestra nota? ¿Hiciste corajes? ¡Alza la voz y exprésate! Ahora, Rebaño Pasión te permite interactuar con nuestro contenido. A través de Viafoura puedes comentarnos lo que quieras a través de Google, Facebook o tu correo. Una experiencia completa, ordenada y adecuada a tus intereses. ¡Pruébala!