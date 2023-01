El flamante director deportivo de las Chivas de Guadalajara, Fernando Hierro, le habría cerrado la puerta de salida al delantero Santiago Ormeño al rechazar una reciente oferta del FC Juárez, para causar el desconcierto del internacional peruano después de ser notificado por el cuerpo técnico de Veljko Paunovic que no entra en planes del primer equipo y que buscara equipo en este mercado de pases del Torneo Clausura 2023 de la Liga MX, según el reporte que filtró el periodista Rubén Rodríguez en FOX Sports.

El cuestionado atacante del Rebaño Sagrado, quien llegó en julio pasado al redil en una polémica transferencia que incluyó la partida del desterrado Javier Eduardo Chofis López a Pachuca, buscaba una salida junto a su representante y filtraron la desconcertante negativa que el alto mando le aventó a una oferta hecha por los fronterizos, por ser a préstamo, de acuerdo a la información que ofreció Rodríguez en el episodio de la noche del miércoles del programa La Última Palabra.

Rubén Rodríguez interrumpió el guión del programa que transmite la cade FOX Sports para aventar que "hay algo de Chivas, que me acaba de llegar. Primeramente, creo que tienen que ponerse de acuerdo internamente y bueno, Juárez hizo una oferta a préstamo por Ormeño y Chivas les dijo que no. Dijo: No, a préstamo no, ¿quieres comprarlo?, compralo. Oye, pero tu ya no lo quieres. No, prestado no se va".

Ormeño pudiera seguir en Chivas ante la ausencia de Alexis Vega (IMAGO7)

El periodista de FOX Sports advirtió que "Hierro dijo que no al préstamo. Hierro le dice al jugador que se quede a pelear por el puesto. Yo sé que el técnico tiene ahí sus temas contigo, pero quédate a pelear por el puesto, igual y lo convences. ¿Teléfono descompuesto en Chivas? El técnico le dice que no lo quiere, el directivo le dice que se quede a pelear. O sea, es el quinto centrodelantero, porque recuerda que para la Jornada 5 o 6 va a llegar JJ Macías. Ormeño dice: ¿qué hago? Si ya llegó una oferta y la rechazaste, porque pides mucho".

Ormeño marcó un gol que significó una victoria sobre Monterrey (TUDN)

"Juárez preguntó por Ormeño, hizo una oferta; a Chivas le pareció muy poco el préstamo, prestado no, si lo quiere cómpralo. (El jugador) Va con Hierro, esta pasando esto y le responde: ¿Por qué no te quedas a pelear el puesto? No se ponen de acuerdo". Rubén Rodríguez Periodista de FOX Sports

El delantero gestiona la salida con su representante (IMAGO7)

Rodríguez, durante el episodio del miércoles del programa La Última Palabra, rememoró que "el tema es que hace ocho días le dijiste (a Santiago Ormeño): Si tienes una opción, tómala, cualquiera que sea, tómala; aquí no vas a jugar. Hoy (miércoles) llega una opción, la presentan, le dicen que no, porque es muy poco. Entonces, ya nadie entiende a Chivas".

