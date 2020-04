Ramón Ramírez se postula para ayudar a las Chivas de Guadalajara: "no lo dudaría ni un momento"

Ramón Ramírez, legendario mediocampista de las Chivas de Guadalajara, reveló en una entrevista con el programa Líderes del Rebaño su postulación para un puesto en el organigrama directivo de los rojiblancos y que si en algún momento la institución tapatía requiere de su ayuda, "no lo dudaría ni un momento".

El ídolo del Rebaño Sagrado, durante su extensa plática con el podcast Líderes del Rebaño, reconoció que "he tenido comunicación con Amaury (Vergara), sí he tenido contacto con él, por lo tanto, ya no tendría que llamarme. Él sabe perfectamente que tenemos una buena relación, le tengo mucho aprecio, principalmente por su papá y porque lo conocí también desde chavo. Él sabe perfectamente el sentimiento que yo tengo hacia Guadalajara, eso le queda muy claro".

Ramírez afirmó su disposición a integrarse al plantel directivo de Chivas

Ramírez, en cuanto a su disponibilidad y postura sobre un cargo directivo, afirmó que "ahorita no, sería incluso hasta antiético tener que decir: yo me voy a Guadalajara, cuando sé que llegó gente, que ahí está Ricardo Peláez, quien es una persona muy conocedora del futbol, que ahí está Mariano Varela, que además son muy buenos amigos y que merecen todo mi respeto".

El ex volante rojiblanco extendió su argumentación y señaló que "lo único que digo es que tal vez ahorita no son los tiempos y ya cuando se de, pues la gente de Chivas sabe cuál sería mi respuesta, no necesitaría ni expresarlo 800 mil veces y ellos saben perfectamente que cuando Guadalajara se interese, que cuando Guadalajara crea que yo pueda ser algo importante y que pueda sumar dentro de todas las piezas importantes que tiene ese club, pues por supuesto que lo haré con mucho gusto".

Ramón Ramírez acotó que "ahorita creo que están en buenas manos, el equipo ya empezó a retomar ese nivel de conjunción, porque creo que el Guadalajara entró al campeonato como un grupo de muy buenos jugadores, pero todavía sin ser un gran equipo, sin ser un gran conjunto, les faltó tiempo tal vez para encontrar esa cohesión y creo que esos últimos resultados, ya empezaron a mostrar eso. Ojalá que sea el inicio del repunte de Chivas, de lo que sus aficionados quieren ver".

El ídolo rojiblanco, para cerrar el tema en su entrevista con el podcast Líderes del Rebaño, aseguró que "yo ahorita, más bien, me quedo de este lado como aficionado, Amaury (Vergara) sabe perfectamente lo que pienso, lo que quiero y si en algún momento se llega a dar esa oportunidad, para mi será un honor".