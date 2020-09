Raúl Gudiño agradece no haber salido de Chivas en el mercado de Liga MX

Raúl Gudiño, portero de las Chivas de Guadalajara, había pedido en junio pasado a la directiva de la organización tapatía la posibilidad de ser colocado como disponible en el mercado de transferencias, incluso llegó a tener ofertas de la Major League Soccer (MLS), Europa y otros clubes de la Liga MX, pero ninguna de concretó, se quedó en el redil y ahora está agradecido por no haber abandonado al Rebaño Sagrado.

El espigado guardameta del Club Deportivo Guadalajara este miércoles continuó la preparación en las instalaciones de la ciudad deportiva de Verde Valle junto al plantel principal rojiblanco, con miras al partido del sábado frente a Mazatlán FC en el Estadio Akron, un duelo correspondiente a la duodécima jornada del Torneo de Apertura o más conocido como Guard1anes 2020 de la Liga MX.

Gudiño, desde la reanudación del futbol mexicano tras la pandemia del coronavirus o Covid-19 que obligó a cancelar el pasado Torneo de Clausura 2020, había comunicado a la directiva de la institución rojiblanca su salida para poder obtener minutos de juego tras la consolidación de su compañero Toño Rodríguez en el arco, durante la gestión del entrenador Luis Fernando Tena, finalmente encontró un pequeño premio a la decisión final de seguir en el redil.

El arquero de las Chivas, durante una entrevista exclusiva con la cadena TUDN, señaló que "esta institución me ha apoyado demasiado, y al final de cuentas, como le voy a regresar todo eso al equipo es dando buenas actuaciones y dejarlo todo en la cancha, eso es lo principal". El espigado guardameta tapatío y canterano rojiblanco viene de regresar a la titularidad en la victoria sobre Necaxa en Aguascalientes y en la reciente caída en el Clásico Nacional ante el club América en el Estadio Azteca, por lo que avisora su retorno al arco del Estadio Akron este sábado para enfrentar a Mazatlán FC.

Gudiño, de apenas 24 años de edad y luego de regresar a la titularidad debido a errores consecutivos de Toño Rodríguez, confesó por qué no aceptó las ofertas de otros equipos en el ya cerrado mercado de verano de traspasos y afirmó que "si bien no se dio la salida por circunstancias fuera de mi, había muchas veces que no me favorecían a mi o a la directiva, pero creo que se tomó la decisión correcta y pelearé para ganarme un puesto".