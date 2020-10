Raúl Gudiño sueña con ser campeón con Chivas, volver a Europa y a la selección de México

Raúl Gudiño, portero de las Chivas de Guadalajara, admitió que le gustaría reconsiderar un regreso a Europa, luego de convertirse en el primer guardameta mexicano en participar en una fase de grupos de la UEFA Champions League, aunque reconoció que actualmente no es su prioridad, pues el objetivo principal en su carrera se mantiene centrado en hacer todo lo que esté a su alcance para que el Rebaño Sagrado vuelva a ser campeón en la Liga MX.

El espigado arquero canterano del Club Deportivo Guadalajara continuó este miércoles la preparación del primer equipo rojiblanco en las instalaciones de la ciudad deportiva de Verde Valle con miras a su próximo partido: el domingo, frente a Cruz Azul en el Estadio Akron, en el marco de la Jornada 15 del Torneo Guard1anes 2020.

Gudiño, en una entrevista con Chivas TV, se refirió a su agradecimiento con la institución tapatía que apostó por repatriarlo para competir de nueva cuenta por ser el portero estelar de los rojiblancos y reconoció que "claro que me gustaría regresar a Europa. Ahorita estoy con Chivas, estoy muy contento y muy agradecido de haber podido regresar a esta gran institución. La verdad que es un gran sueño para cualquier futbolista, el de poder ir a jugar a Europa y todo, pero ahorita estoy cien por ciento enfocado en el equipo. Estamos haciendo un gran torneo y creo que podemos hacer grandes cosas. No me quiero ir de Chivas si no es siendo campeón".

El arquero del Guadalajara, como el resto de sus compañeros del primer equipo, ha sido exigido por el técnico Víctor Manuel Vucetich y compite con Toño Rodríguez por mantenerse como el titular en su posición, por lo que señaló que "cualquiera está preparado para hacerlo bien. El que decida el profe, está para hacerlo de manera excepcional. Se ha visto: el que juega, hace un gran trabajo. Todo eso ayuda al equipo a generar una competencia, unas ganas de querer pelear por el puesto titular y todo eso nos ayuda a crecer, ayuda a estar enfocados en los entrenamientos y estar al cien por ciento para pelear por estar en ese once".

Raúl Gudiño reconoció que "se está llegando a un nivel donde se ha trabajado desde hace bastante tiempo atrás, esto no es de semana ni nada, llevamos meses trabajando tanto física como mentalmente y gracias a Dios se está haciendo un gran trabajo, no aflojar y seguir manteniéndome y subiendo ese nivel para poder levantar la mano y volver a selección".