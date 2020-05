Ricardo Peláez niega regreso de staff o jugadores de Chivas de Guadalajara a Verde Valle en los próximos días

Ricardo Peláez, director deportivo de las Chivas de Guadalajara, negó por completo la versión que este viernes publicó la cadena TUDN y en la que de acuerdo a información de personal administrativo y trabajadores de la institución tapatía, este lunes 18 de mayo reportarían a sus labores la casa club en Verde Valle, según una orden directiva.

La vuelta a las labores, de acuerdo a la fuente que reveló la fecha a la cadena TUDN, sería en horarios escalonados y primero lo hará personal administrativo y de staff. Un reporte de la corresponsal en la Perla Tapatía, Karina Herrera, advirtió que la vuelta por parte de los jugadores del primer equipo rojiblanco aún no se dará, pero el Rebaño Sagrado ya planeaba el regreso a través de un documento que compartió.

Peláez advirtió que en caso de volver sería primero y únicamente los jugadores

El directivo de los tapatíos informó directamente a la reportera de la cadena TUDN, que eso no es verdad, pues lo lógico es que primero lo hagan los jugadores para tener el menor contacto posible con personas y evitar contagios por coronavirus. Por lo que señaló que "en caso de que fuera cierto, primero regresarían los jugadores y al último el personal, porque llegarían los jugadores, entrenarían en grupos pequeños, sin gente y sin nadie que pueda contagiar o algo".

Peláez reiteró en una conversación con la periodista Karina Herrera que "entonces, sería primero jugadores de grupitos de dos, de tres y después el personal, pero eso todavía no se define. Algunos regresarán a oficinas, pero en Verde Valle no, lo que es futbol todavía no, estamos en veremos" y aseguró que "estamos trabajando en los protocolos, estamos esperando las decisiones de la Liga, estamos alineados a lo de la Liga y a los reglamentos locales y estatales, entonces no está fácil, todavía no hay nada definido, estamos en eso".

Los jugadores del primer equipo rojiblanco siguen con sus entrenamientos virtuales dirigidos desde casa como parte de las medidas sanitarias en México, durante la contingencia nacional por la pandemia de coronavirus, sin una fecha real para volver a las canchas.