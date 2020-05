Ricardo Peláez no descarta negociar reducciones salariales en la nómina de Chivas de Guadalajara tras cancelación del Clausura 2020

Ricardo Peláez, director deportivo de las Chivas de Guadalajara, reconoció que la organización tapatía actualmente opera con un esquema de diferimiento y que se replanteará parte de ese pago a la nómina principal rojiblanca a partir del momento en que todo vuelva a la "nueva normalidad", pero los estragos causados por esta pandemia del coronavirus o Covid-19 también ha alcanzado la economía y la recesión generada ya obliga al tren dirigencial a analizar la posibilidad de negociar recortes salariales.

El directivo no descarta la opción de tratar reducciones en los salarios y explicó que "no se ha tocado ese tema todavía, afortunadamente, pero uno se va dando cuenta lo que está pasando a nivel mundial. Hay que ser conscientes de que no es fácil tener un equipo de futbol en este momento que vivimos. Los patrocinadores y las fuentes de ingreso se ven perjudicadas. Vamos a esperar, no es un tema deportivo que te pueda contestar con certeza, pero saber que esto no es un paraíso para los jugadores. Todos debemos ser solidarios en cualquier trabajo. Si bien los jugadores tienen contrato, han mostrado solidaridad para diferir su sueldo y si hay que dar otro paso, lo plantearemos con nuestro el presidente. Hasta ahora fueron muy solidarios al plantear el tema de diferir sueldos".

Los rojiblancos tomaron vacaciones tras la cancelación del Clausura 2020

Peláez, durante una video conferencia de prensa, afirmó que "el acuerdo de ese momento fue diferir, no disminuir, estamos en ese esquema que se platicó con los jugadores. Estoy seguro que, primero Dios, cuando regrese la normalidad, la gente vuelva al estadio y hablemos con los patrocinadores, se les podrá regresar la parte diferida. Si hay otro tema más adelante, se hablará con transparencia y apertura, no hay que esconder nada. Si llegamos a ese momento, lo tendremos que hacer. Hasta ahora se han diferido sueldos y cuando se vuelva a la normalidad, se va a regresar eso que fue diferido".

“Esto no es un paraíso para los jugadores”. Ricardo Peláez analiza el panorama que está por venir y no descarta que se tengan que negociar reducciones salariales.https://t.co/e5wRHQpVee — César Huerta Salcedo (@huerta_cesar) May 23, 2020

El director deportivo de los tapatíos adelanta que la crisis económica derivada de la pandemia de coronavirus o Covid-19 golpeará también a la industria del futbol y detalló que "la situación financiera es a nivel mundial, no solo en México, también en grandes clubes de Europa se ve. Estamos alineados por supuesto y lo que se ha hablado son cosas positivas. Tenemos un gran plantel, ¿cómo podemos fortalecernos? Con jugadores de fuerzas básicas. El equipo femenil también estaba en zona de Liguilla, habrá una Liga de Desarrollo. Continuamos igual y sabemos que todo va de la mano, lo deportivo con lo económico".

El dirigente rojiblanco aseguró, durante su intervención en la video conferencia, que "no habrá ingresos, a los patrocinadores les esta costando, no hay televisión, hay muchas partes afectadas. Pero en Chivas los objetivos no cambian, son los mismos. Sabemos que hay problemas, somos solidarios porque se habló de diferir sueldos y el equipo se mostró solidario para conservar plazas de trabajo. Estamos contentos por eso y vamos a salir adelante en los objetivos deportivos que tenemos. Estoy seguro que también en ese aspecto (económico) cuando se reanude la liga y volvamos a la normalidad".