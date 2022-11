El exdirector deportivo de Chivas, Ricardo Peláez, reapareció ante los medios de comunicación y habló brevemente sobre su paso por el Guadalajara, asegurando que es una desventaja el deber armar planteles competitivos con puro futbolista mexicano, aunque reiteró que fue una misión que le apasionó.

“Estando en Chivas es un reto apasionante, es demostrar que podemos los mexicanos. Sí, es una desventaja, si necesito un lateral izquierdo, busco en Ecuador, Chile, Paraguay y el costo menor. Si necesito uno en Chivas o lo fabrico de fuerzas básicas o lo tengo que ir a comprar. Y si es para Chivas, vale un poquito más caro. Sí, es más difícil, pero es demostrar que el mexicano es capaz de hacerlo igual o mejor”, declaró en entrevista al canal de YouTube de Toño de Valdés.

Sin embargo, el exdirectivo rojiblanco no titubeó en considerar su paso por el Rebaño como un fracaso debido a que no pudo conseguir ni un título; aunque considera que el trabajo en fuerzas básicas fue su principal logro al frente de los tapatíos.

“En Chivas, no logramos ganar nada. No tuvimos más que la Liga, no tuvimos la oportunidad de tener Copa o Supercopa, solo Liga, pero creo que se hizo un trabajo en general bueno por los debuts, por la creación de Tapatío y porque ya se puede ser autosuficiente de cierta forma, pero siempre buscando el talento que puedas contratar por fuera. No se ganó nada, entonces es un fracaso porque es un equipo grande”, puntualizó.

Sin lugar para pretextos

“Hablando de este último torneo: Angulo, lesionado en el torneo; JJ, fuera. ¿Qué pasa si salgo y digo ‘es que no tenemos centro delantero’ o ‘tuvimos que contratar de última hora’? La gente no quiere pretextos, en los equipos grandes ni mencionarlos. Sí, confieso, nos faltó un centro delantero”, concluyó Peláez Linares.

