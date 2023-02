El delantero titular de las Chivas de Guadalajara, Ronaldo Cisneros, fue la figura protagónica en la victoria sabatina 1-2 sobre los Tigres en el Estadio Universitario de Nuevo León, en el marco de la Jornada 9 del Torneo Clausura 2023 de la Liga MX y luego del partido, recordó el incómodo momento que vivió en el penal que le arrebató Víctor Guzmán para vencer 2-1 a Tijuana, un par de fechas antes al advertir que "cuando el equipo gana, no importa si hace gol (Daniel) Ríos, el Pocho o yo".

El espigado atacante del Rebaño Sagrado repitió la noche del sábado su presencia en la alineación estelar que presentó el cuerpo técnico que lidera Veljko Paunovic en el Volcán y se convirtió en la figura del partido al repartir la asistencia para el madrugador tanto elaborado en táctica fija de Gilberto Sepúlveda (2') y anotar su primer tanto del torneo (34') con un zurdazo cruzado que golpeó el poste derecho universitario para estremecer la red. Aún sobre el césped regiomontano platicó con Chivas TV.

Ronaldo Cisneros, luego de anotar su primer tanto del torneo y el quinto en su trayectoria liguera con las Chivas, le confesó al canal por suscripción de los rojiblancos tras vencer a los felinos, que es "una victoria muy imporante ante un gran rival, en una de las canchas más difíciles del futbol mexicano y obviamente estuvimos ahí celebrando en el vestidor, pero también ya pensando en el siguiente partido".

El delantero del Guadalajara, en cuanto a su primera anotación del semestre tras su retorno al redil luego de un préstamo en Atlanta United, refirió sentirse: "Muy contento, la verdad. Si bien no me había tocado anotar, me había tocado ayudar al equipo en otras facetas del juego y bueno, al delantero siempre se le pide goles, de eso estoy consciente; hoy -gracias a Dios- se dio el gol, se dio la asistencia y pues, muy contento por eso, pero siempre lo más importante es el equipo y cuando el equipo gana, no importa si hace el gol (Daniel) Ríos, el Pocho (Víctor Guzmán) o yo, cualquiera que lo haga es importante para el equipo".

Cisneros reveló la celebración en el vestidor tras el tercer triunfo al hilo (Chivas)

Ronnie analizó el triunfo en el Volcán y aseguró que "tuvimos un gran primer tiempo, donde nos llevamos dos goles de ventaja y bueno, ante un rival que sabe jugar al futbol". Luego, argumentó que "en el segundo tiempo creo que nos tocó un poco aguantar y sufrir un poco ahí de más en el final, pero este equipo siempre pelea hasta el final y muy contento por habernos llevado los tres puntos".

El atacante de las Chivas, en cuanto a su próxima presentación: el sábado frente a Santos Laguna en el regreso al Estadio Akron, aseveró que "obviamente que esperamos el apoyo de la afición, estamos muy contentos de hasta este momento ser el mejor visitante y bueno, también uno de los propósitos es ser de los mejores locales. Sabemos que todos juntos con los mismo objetivos vamos a lograr grandes cosas".

Sigue toda la actualidad de Chivas con los especialistas

Rebaño Pasión te invita todos los jueves a las 15:30 horas, tiempo del centro de México, a disfrutar del mejor y más completo análisis, a través de nuestras redes sociales

¿Te gustó nuestra nota? ¿Hiciste corajes? ¡Alza la voz y exprésate! Ahora, Rebaño Pasión te permite interactuar con nuestro contenido. A través de Viafoura puedes comentarnos lo que quieras a través de Google, Facebook o tu correo. Una experiencia completa, ordenada y adecuada a tus intereses. ¡Pruébala!