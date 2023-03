En Chivas están viviendo un gran Clausura 2023 debido a que están peleando por un lugar directo a la Liguilla del futbol mexicano; sin embargo, en el vestidor rojiblanco están conscientes de que han vivido malos torneos, por lo que lo conseguido en este torneo no borra los pésimos resultados obtenidos en semestres anteriores o al menos así lo visualiza Fernando Beltrán.

El Guadalajara acumula cas seis años sin poder derrotar a los azulcremas en un duelo de fase regular, por lo que el Nene reconoció que los tapatíos están en deuda con su afición, por lo que admitió que quiere ser un referente en el Clásico Nacional de este fin de semana.

“Sí, se los debemos y les debemos muchas cosas. En este torneo hemos mejorado bastante, hemos ilusionado a la gente, pero no podemos sentirnos de más cuando no hemos logrado nada, no hemos hecho nada.

“Siempre enfrentar al América es muy importante para mí, tampoco muchos futbolistas pueden vivir este Clásico, la pasión y la exigencia, la historia que tiene. Lo disfruto mucho y con muchas ganas de ganar, de marcar estos partidos que te hacen entrar en la historia”, explicó en palabras para Fox Sports.

¿Cuándo se jugará el Clásico Nacional?

El enfrentamiento entre Chivas y Águilas está programado para disputarse el próximo sábado 18 de marzo en la cancha del Estadio Akron, duelo que está pactado a iniciar en punto de las 21:10 horas, tiempo del centro de México.

