La ilusión de la afición de Chivas por el regreso a la actividad de Alexis Vega quedó a un lado después de las declaraciones que dio el atacante rojiblanco en donde aseguró que no descartaba jugar algún día en el América, por lo que después de unas horas se vio obligado a corregir en redes sociales.

Durante el día de medios de cara al Clásico Nacional, Gru aseguró que en caso de que el Rebaño ya no contara con él y no tuviera dónde continuar su carrera, podría aceptar la oferta de las Águilas, lo que ocasionó molestia en la afición en redes sociales.

ver también Juró fidelidad eterna a Chivas

“Es el mismo caso que Oribe, estamos en una institución, puede llegar a ofrecer América ¿Y si no tengo otra opción para ir a jugar? Es como ustedes, si están en una televisora y les llega una oferta y es la única que tienen, la van a tomar. Es parte de nuestro trabajo. Imagínate que digo que no y si llega una oferta y aquí ya no me quieren. Tengo que ser muy profesional en todos los sentidos. Estoy muy contento en Chivas y trataré de disfrutarlo”, declaró.

Sin embargo, unas horas después, el delantero trató de cambiar el ambiente turbio en su contra y colocó una publicación en redes sociales con las condiciones que necesitaría para jugar en el conjunto americanista: “que vistan de rojo y blanco”, “que jueguen en Guadalajara” y “con puros mexicanos”. “Chiva hasta la muerte”, publicó el delantero.

¿Cuándo se jugará el Clásico Nacional?

El enfrentamiento entre Chivas y Águilas está programado para disputarse el próximo sábado 18 de marzo en la cancha del Estadio Akron, duelo que está pactado a iniciar en punto de las 21:10 horas, tiempo del centro de México.

