La espera terminó y la afición de Chivas ya podrá tener nuevamente en el campo, si Veljko Paunovic lo decide, al delantero Alexis Vega, quien no ocultó su ilusión de poder regresar a las canchas en el Clásico Nacional debido a que sabe que está en deuda con la institución rojiblanca.

Gru sufrió una severa lesión en la rodilla derecha en la jornada 2 de este Clausura 2023 contra el Atlético de San Luis, por lo que debió ingresar a quirófano para atenderse, por lo que ya podría ver minutos con el primer equipo en el duelo más importante del semestre, al menos de la fase regular.

Es por eso que el 10 del Guadalajara desea tener minutos en el juego frente a las Águilas, rival al que no ha podido vacunar desde que porta la camiseta rojiblanca y sabe que tiene que cumplir cuanto antes.

“No he estado en paz. Desde que llegué al Guadalajara no he podido marcarle gol al América, con Toluca pude anotarle un par de goles. Ahora tengo esta camiseta, es un partido que viste y que todos esperan. Trataré de aportar mi granito de arena, ojalá pueda jugar algunos minutos y marcar diferencia”, admitió Vega durante el día de medios.

¿Cuál fue la traición de Alexis Vega?

“Es el mismo caso que Oribe, estamos en una institución, puede llegar a ofrecer América ¿Y si no tengo otra opción para ir a jugar? Es como ustedes, si están en una televisora y les llega una oferta y es la única que tienen, la van a tomar. Es parte de nuestro trabajo. Imagínate que digo que no y si llega una oferta y aquí ya no me quieren. Tengo que ser muy profesional en todos los sentidos. Estoy muy contento en Chivas y trataré de disfrutarlo”, concluyó Gru.

