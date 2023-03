"CUANDO NO COMPRAS A LOS ÁRBITROS”: La increíble burla que hizo Bofo Bautista al americanismo

El Clásico Nacional entre Chivas y América está viviendo una serie de cambios, al menos en la creación del ambiente previo al partido, debido a una serie de dinámicas que han encabezado tanto la directiva del Rebaño como la de las Águilas, en donde Adolfo Bautista se burló de los azulcremas.

En una entrevista realizada por el influencer Franco Escamilla y como parte de una dinámica organizada por ambas instituciones, el Bofo y Reinaldo Navia compartieron sus experiencias en Clásicos Nacionales, en donde el comediante generó un divertido y polémico intercambio de palabras entre los exfutbolistas.

“Que no ha entrado a Liguilla, siempre ha entrado a Liguilla. Que tu archirrival, de repente no llegue (tono de burla)”, declaró el exdelantero chileno, por lo que Escamilla dio pie a la controversia con la siguiente declaración: “Cuando juegas honesto, te arriesgas a que a veces no entras a Liguilla”.

Ante tal comentario, Bautista de inmediato se burló por las presuntas ayudas arbitrales que ha recibido América durante la historia: “Cuando no compras a los árbitros, es más difícil”, por lo que Navia respondió: “comprar? Pregúntale a Tigres del campeonato que ganaron acá”, comentarios que comentaron entre risas ambos exjugadores.

¿Cuándo se jugará el Clásico Nacional?

El enfrentamiento entre Chivas y Águilas está programado para disputarse el próximo sábado 18 de marzo en la cancha del Estadio Akron, duelo que está pactado a iniciar en punto de las 21:10 horas, tiempo del centro de México.

