El Pocho aseguró que solamente quiere conseguir el triunfo, por lo que le restó importancia sobre quién juegue o no con las Águilas.

En Chivas solamente tienen en mente una cosa, ganar el Clásico Nacional este fin de semana, por lo que el capitán rojiblanco, Víctor Guzmán, no titubeó en asegurar que desea que el América juegue con cuadro completo para que no haya excusas en el triunfo del Rebaño.

En una entrevista con Telemundo, se le cuestionó al Pocho sobre si tuviera una varita mágica para impedir que juegue algún elemento de las Águilas, quién sería, por lo que el mediocampista del Guadalajara aseguró que quiere que estén completos, ya que su objetivo es el triunfo.

“Que estén completos. No ocuparía la varita mágica y lo van a ver, no quito ni pongo a nadie. Nosotros vamos a salir a ganar esté quien esté, juegue quien juegue y ese es nuestra obligación del sábado, sacar los tres puntos y pegarnos a los primeros lugares”, explicó Guzmán.

Actualmente, el Rebaño marcha en cuarto lugar de la competencia con 21 puntos, mientras que el América está en el quinto lugar con 20 unidades, por lo que el perdedor se alejará de los puestos de calificación directa a la Liguilla.

¿Cuándo se jugará el Clásico Nacional?

El enfrentamiento entre Chivas y Águilas está programado para disputarse el próximo sábado 18 de marzo en la cancha del Estadio Akron, duelo que está pactado a iniciar en punto de las 21:10 horas, tiempo del centro de México.

