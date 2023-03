El legendario excapitán del Guadalajara no titubeó en asegurar que el intercambio de camisetas no debería de presentarse, al menos sobre el terreno de juego.

Con el paso de los años algunas costumbres van cambiando, en donde una de las más recurrentes es la del intercambiar camisetas, aunque sean jugadores de Chivas y América; sin embargo, hay leyendas como Ramón Morales que no están de acuerdo en hacerlo, al menos no en el terreno de juego.

El excapitán del Guadalajara manifestó abiertamente que el no intercambiar playeras es una tradición que debería de mantenerse hasta el día de hoy, por lo que cuando sucedió con Oribe Peralta y Uriel Antuna en un Clásico Nacional, le generó molestia al zurdo oriundo de La Piedad, Michoacán.

“Han cambiado. Pienso que hay cosas del pasado que todavía se pueden mantener, lo digo con mucho respeto, pero yo no cambiaría una playera en el terreno de juego, por ejemplo. Eso se puede mantener, porque yo respeto a mi institución y respeto la playera que traigo. Si después nos vemos a la salida e intercambiamos playeras, es diferente.

“Sí, sí me enojó (cuando Oribe y Uriel Antuna cambiaron playera con Córdova y Jorge Sánchez) (…) Si ese día yo pierdo, me voy al vestidor y si me iba a ir a cenar con Navia, quizás le pienso y lo hice con mi hermano Carlos. Es cosa de cada quien, era una forma en la que cada uno sentía la playera”, declaró Morales en el día de medios.

¿Cuándo se jugará el Clásico Nacional?

El enfrentamiento entre Chivas y Águilas está programado para disputarse el próximo sábado 18 de marzo en la cancha del Estadio Akron, duelo que está pactado a iniciar en punto de las 21:10 horas, tiempo del centro de México.

