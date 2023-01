Debido a la grandeza e importancia que tiene Chivas en el futbol mexicano, el conjunto de la Perla de Occidente suele ser blanco constante de críticas de parte de múltiples especialistas, en donde uno de ellos y que inclusive fue exfutbolista rojiblanco cuestionó el liderazgo que existe dentro del plantel y de fuerzas básicas.

A partir de la jornada 3 de este Clausura 2023, el entrenador Veljko Paunovic decidió entregarle el gafete de capitán a Víctor Guzmán, quitándoselo a otros elementos como Jesús Sánchez, Isaác Brizuela o Fernando Beltrán, por lo que el exdelantero del Guadalajara, Francisco Palencia, cuestionó esta decisión.

“Imagínate lo preocupante que debe de ser que llega el Pocho Guzmán, que no había estado ahí, y le dan el gafete de capitán. ¿Quiere decir que no hay ningún líder en el equipo de todos los que tienen temporadas y temporadas o de los chicos que vienen de abajo? No hay y por eso se lo dan, no hay ningún líder”, declaró en Fox Sports.

El nuevo refuerzo del Guadalajara poco a poco está asumiendo un rol más protagónico en el conjunto rojiblanco, ya que no solamente ya porta el gafete de capitán, sino que ya anotó su primera diana como elemento del Rebaño.

¿Cuándo se jugará el partido entre Chivas y Querétaro?

Tras reencontrarse con la victoria en Ciudad Juárez, el siguiente compromiso para el Guadalajara será medirse a la escuadra de Gallos Blancos en la cancha del Estadio Akron, duelo que se disputará el próximo domingo 5 de febrero en punto de las 17 horas, tiempo del centro de México.

