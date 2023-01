Los múltiples cambios que se están gestando en el interior de Chivas desde la llegada de Fernando Hierro como nuevo Director Deportivo han ilusionado dentro y fuera de la institución rojiblanca, por lo que los jugadores están más que comprometidos con tener un muy buen semestre, por lo que Fernando Beltrán decidió hablar con Alexis Vega para hacerle una petición tras su participación en la Copa del Mundo de Qatar 2022.

El Nene está convencido de que poco a poco la directiva rojiblanca ha conformado un plantel sumamente competitivo, por lo que le expresó a Gru su deseo de que se brinde al máximo por el bienestar del Guadalajara para poder escribir juntos sus nombres en la historia del club y no marcharse en un futuro sin pena ni gloria.

“Al final se ha armado un buen equipo, no de ahorita, sino de tiempo atrás. Han traído a buenos jugadores en posiciones que hemos necesitado y el profe ha tenido esa charla para poder sacar lo mejor de cada uno.

“Por ejemplo, Alexis, que regresó del Mundial y cómo jugó, las ganas que tenía de cumplir su sueño de irse a Europa y todo, yo sí he hablado mucho con él y le he pedido que lo necesitamos aquí, vamos a echarle aquí, vamos a ganar aquí. Si ya después no estamos aquí, pues ya será otra cosa, pero ahorita tenemos chance. Le digo ‘güey, hay que quedar en la historia aquí’. Si no hacemos algo vamos a pasar como muchos jugadores que han pasado y no han ganado nada”, explicó en entrevista con TUDN.

IMAGO 7

Fernando Beltrán está convencido e que todos los jugadores que han llegado al Rebaño lo han hecho con la ilusión de trascender y ser campeones con el chiverío, por lo que aseguró que Víctor Guzmán y Roberto Alvarado tienen la misma ilusión de campeonar como él y Vega.

“Él, como buen jugador que es, quiere ganar y también a eso vino, a ganar. Pocho también viene a ganar, Piojo también vino a ganar. Entonces si le empezamos a meter más ganas y más trabajo, las cosas se van a ir dando de la mejor manera”, concluyó el canterano del conjunto tapatío.

